L’inauguration du siège de la FECAFOOT marque un « nouveau chapitre » pour le football camerounais

Le nouveau pôle de la Fédération Camerounaise de Football a été inauguré à Yaoundé

Le Premier ministre Joseph Ngute, le vice-président de la FIFA et président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe, ainsi que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o étaient présents

Gianni Infantino : «Ce projet renforce le statut du Cameroun en tant qu’acteur essentiel du football africain »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que le nouveau siège de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) « marque un nouveau chapitre dans la grande histoire » du développement du football dans le pays.

Ce 14 mai 2026, le Premier ministre du Cameroun, Joseph Ngute, a symboliquement coupé le ruban et inauguré officiellement le bâtiment, situé dans le quartier de Warda, à Yaoundé. Il était accompagné du vice-président de la FIFA et président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, du président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o, ainsi que de Hamidou Djibrilla et Souleiman Hassan Waberi, membres du Conseil de la FIFA.

La construction de cet immeuble de cinq étages a été financée en partie avec des fonds du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19, qui avait été approuvé par le Conseil de la FIFA en juin 2020 afin de soutenir les 211 associations membres de la FIFA face à la pandémie de COVID-19.

« L’inauguration de ce complexe moderne marque un nouveau chapitre dans la grande histoire du football camerounais et offrira à la FECAFOOT les infrastructures nécessaires pour développer et professionnaliser encore davantage le football dans votre magnifique pays », a déclaré M. Infantino dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie.

« Elle renforce également le statut du Cameroun en tant qu’acteur essentiel du football africain, et je souhaite féliciter à ce titre le président Eto’o pour avoir mené à bien ce projet avec la même mentalité de vainqueur que celle dont il a fait preuve tout au long de son incroyable carrière de joueur. Je suis fier que la FIFA ait contribué à ce projet par le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19, illustrant une nouvelle fois notre soutien en faveur de nos associations membres. »

Si le nouveau siège de la FECAFOOT offrira à la fédération des locaux parfaitement adaptés à ses besoins en vue de développer le football dans le pays, il symbolise également sa collaboration de longue date avec la FIFA.

Le programme Forward de la FIFA a contribué à la rénovation du centre technique d’Odza et à l’installation d’un terrain en gazon artificiel au stade municipal de Bertoua. Le soutien de l’instance a également permis de lancer la « President’s Cup », une compétition destinée aux équipes de jeunes, tandis que le Programme de développement des talents de la FIFA est mis en œuvre afin d’offrir aux jeunes talents un parcours vers le niveau professionnel.