Désignation d’un comité de normalisation pour la Fédération de Football de Brunei

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la Fédération de Football de Brunei (FADB), conformément à l’article 8, alinéa 2 des Statuts de la FIFA.

Cette décision a été prise en consultation avec l’AFC afin de permettre à la FABD d’organiser des élections justes et crédibles, et de contribuer à rétablir une stabilité nécessaire après plusieurs années marquées par des changements et des perturbations au sein de sa direction. Cela permettra également de garantir la mise en œuvre de la stratégie de la FABD pour le football féminin.

Le comité de normalisation comprendra un nombre opportun de membres, désignés conjointement par la FIFA et l’AFC dans les plus brefs délais. Tous les membres feront l’objet d’un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle de la FIFA, conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA.

Le mandat du comité de normalisation courra jusqu’à ce que ce dernier ait mené à bien les tâches qui lui ont été confiées, quoi qu’il en soit jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard.