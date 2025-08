Des associations membres de la CAF participent à un séminaire sur la gouvernance financière au Rwanda

Afin de poursuivre son développement, le football a besoin d’une bonne gouvernance financière

Quatorze associations membres ont participé à un séminaire organisé à Kigali (Rwanda)

L’objectif est d’élargir leurs compétences en matière de gestion et de gouvernance financière

Au cours des sept dernières années, la FIFA a fait du développement du football sa priorité. Dans ce but, elle a consacré la majeure partie de ses revenus à des initiatives conçues pour soutenir la croissance de la discipline. Depuis 2016, les associations membres, les confédérations et les associations régionales/territoriales ont ainsi pu mener plus de 1 600 projets grâce au programme Forward de la FIFA, pour un total de USD 2,8 milliards. Ces sommes ont permis de financer des centres techniques nationaux, des académies, la rénovation de stades et l’organisation de compétitions. Les montants versés dépassent largement la hausse des revenus de la FIFA au cours de cette période, d’où la nécessité de veiller à la bonne utilisation du moindre centime. Le cycle quadriennal qui débute, FIFA Forward 3.0, sera marqué par une augmentation de 30% des financements mis à la disposition des associations membres et des confédérations. Pour que cet argent aille là où il doit aller et que les associations membres profitent au mieux de cette manne, la FIFA organise régulièrement, partout dans le monde, des séminaires consacrés à la gouvernance financière.

C’est dans ce contexte que les directeurs financiers et les secrétaires généraux de 14 associations membres se sont retrouvés récemment à Kigali (Rwanda). Axé autour du nouveau Guide de gouvernance financière, cet événement a pour principal objectif de renforcer les connaissances des participants en matière de gestion et de gouvernance financière. "Le nouveau Guide de gouvernance financière est un outil précieux, qui permettra à nos associations membres de remédier aux points faibles constatés lors de précédents audits centraux", a observé Christoph Suppiger, chef du département Gouvernance financière et services de supervision de la FIFA. "Ce document propose des modèles tirés de différents cas de figure dont nos associations membres peuvent s’inspirer en fonction de leurs besoins." Gelson Fernandes, directeur régional de la division Associations membres pour l’Afrique, s’est félicité de cette initiative : "Le football a besoin d’une bonne gouvernance financière pour poursuivre son développement. Notre mission consiste à accompagner et aider nos associations membres, notamment en leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences. C’est une façon pour elles de nouer des relations de travail franches et poussées, mais aussi de partager leurs expériences."

Ce séminaire de trois jours a débuté par une présentation du Guide de gouvernance financière. Par la suite, les participants ont pu dialoguer ou encore effectuer des travaux de groupe ainsi que des études de cas sur des sujets aussi divers que les conflits d’intérêts, la planification et les budgets ou encore l’approvisionnement. La nécessité de disposer de logiciels de comptabilité modernes a également été évoquée. Les fédérations du Lesotho et du Rwanda ont, quant à elles, fourni des exemples de bonnes pratiques. Des séminaires similaires ont déjà eu lieu cette année en Indonésie (pour des associations membres du sud-est asiatique), en Nouvelle-Calédonie (pour des associations membres de l’OFC) et aux Émirats arabes unis (pour quatre autres associations membres de l’AFC). Les prochains rendez-vous auront lieu en décembre au Sénégal (pour d’autres associations membres africaines) et aux Bahamas (pour des associations membres caribéennes).