Les associations membres de la FIFA se réunissent à Miami pour façonner l’avenir du football mondial

Les sommets exécutifs du football de la FIFA 2026 se tiennent à Miami en marge de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Arsène Wenger et Jill Ellis, respectivement directeur du Développement du football mondial et directrice du Football de la FIFA, soulignent la nécessité de détecter les jeunes talents et de créer des parcours de développement

Le Président de la FIFA réaffirme l’engagement de l’instance en faveur de ses 211 associations membres par l’organisation de compétitions telles que les FIFA Series™, la Coupe arabe de la FIFA™ et la nouvelle Coupe de l’ASEAN de la FIFA™

Les sommets exécutifs du football de la FIFA 2026, organisés à Miami (États-Unis), rassemblent des représentants des associations membres de la FIFA afin d’échanger sur plusieurs idées, renforcer leurs relations et façonner l’avenir du football. Ces réunions ont lieu alors que la FIFA s’apprête à accroître ses investissements dans des programmes visant à rendre le football véritablement mondial.

Pendant que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ rend ses premiers verdicts sur le terrain, les délégués peuvent en outre discuter de la manière dont les nombreux programmes de la FIFA peuvent les aider à favoriser encore davantage la croissance du football dans leurs pays et à mettre en œuvre les meilleures pratiques dans plusieurs domaines liés au développement.

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a ouvert la session plénière en présentant la raison d’être de ces rencontres : une occasion d’aborder le développement et la stratégie entourant le football de jeunes, et une opportunité d’échanger des idées.

Le programme Forward de la FIFA, dont les fonds associés ont connu une hausse importante sous les différents mandats de l’actuel Président de l’instance, constitue néanmoins l’élément central de ces rendez-vous en raison de son statut d’initiative phare de la FIFA en matière de développement.

« Pour ceux qui s’en souviennent, il y a une décennie, la FIFA disposait d’un programme de développement qui octroyait USD 1 million à chaque association membre sur quatre ans, soit USD 250 000 par année », a expliqué Gianni Infantino.

« Aujourd’hui, grâce à Forward 3.0, chacune d’elles peut prétendre tous les ans à environ USD 2 millions afin d’investir dans ses compétitions, ses infrastructures et ses projets liés au football. Et comme vous le savez, le Conseil de la FIFA a décidé d’accroître encore ce soutien de 20%. »

Rappelant que la Coupe du Monde de la FIFA™ compte pour la première fois 48 équipes participantes cette année, le Président Infantino a déclaré que cette hausse du nombre de pays était une bonne nouvelle pour les investissements dans le football.

« Rien ne stimule davantage le développement du football qu’une participation à la Coupe du Monde », a-t-il indiqué, précisant que les compétitions étaient au cœur de la dynamique globale.

« Nous devons développer le football partout dans le monde. La FIFA compte 211 associations membres, 211 pays. Ils ont tous les mêmes droits et devoirs, et chacun mérite qu’on le soutienne, car le football, c’est ça. C’est la raison d’être de la FIFA. »

Pour le Président de la FIFA, les FIFA Series™, qui se sont déroulées dans 12 pays différents en 2026 (éditions féminine et masculine réunies), illustrent parfaitement la manière dont la FIFA soutient ses associations membres.

« Vous êtes nombreuses à y avoir participé. Pour certaines d’entre vous, c’était même la première fois que votre équipe nationale disputait un match en dehors de son continent ou affrontait une équipe d’un autre continent », a-t-il commenté. « Seules 48 nations peuvent participer à la Coupe du Monde. D’autres événements et compétitions sont nécessaires pour répondre aux besoins des autres associations membres. Il y a quelques années, nous avons ainsi repris l’organisation de la Coupe arabe. La première édition a eu lieu en 2021, la suivante en 2025. Cette année, nous allons lancer la Coupe de l’ASEAN pour l’Asie du Sud-Est. Nous réfléchissons donc à tout ce que nous pouvons faire pour que la FIFA accompagne pleinement le football aux quatre coins du monde, y compris d’un point de vue financier. »

La session consacrée à la formation des jeunes a été l’occasion d’échanger avec Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, et Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA, qui ont tous deux présenté leurs priorités lors de la première des deux journées de l’événement.

Arsène Wenger a ainsi souligné l’importance du Programme de développement des talents de la FIFA pour repérer les jeunes promesses à travers le monde.

« Il n’y a pas plus important que de savoir détecter les talents, car si l’on veut de bons joueurs, il faut être capable de les trouver ; ils ne viennent pas frapper à votre porte. Et pour les dénicher, une bonne organisation est fondamentale », a déclaré l’ancien entraîneur d’Arsenal.

Jill Ellis a expliqué quant à elle l’importance d’offrir aux jeunes l’opportunité de montrer ce dont ils et elles sont capables.

« Je crois que le message est clair. Comme l’ont dit le Président et le Secrétaire Général de la FIFA, la priorité est d’offrir aux enfants des opportunités de jouer dans des environnements compétitifs qui soient sûrs. La réalité est que sans ça, et sans un parcours correctement établi vers le haut niveau, la Coupe du Monde ne peut pas être l’incroyable scène qu’elle est. La formation est donc essentielle, tout comme le fait de donner aux filles leur chance », a indiqué l’ancienne sélectionneuse des États-Unis, double lauréate de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.