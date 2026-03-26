Les enfants présents lors du lancement du programme à Yaoundé étaient les premiers à porter des tenues fabriquées dans les pays du groupe Coton-4+ en Afrique de l’Ouest

Cet événement répond à l’engagement pris par le Président de la FIFA en février 2024 dans le cadre du protocole d’accord conclu avec l’Organisation mondiale du Commerce

« Nous voulions faire quelque chose de concret, avec un réel effet », a déclaré Gianni Infantino

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait part de sa fierté et de sa joie de voir son engagement à distribuer des tenues fabriquées dans les pays du groupe Coton-4+ (C4+) en Afrique de l’Ouest se concrétiser lors du lancement du programme Football for Schools de la FIFA au Cameroun.

En février 2024, à l’occasion de la 13e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), le Président de la FIFA s’était engagé à ce que les tenues destinées aux programmes de la FIFA proviennent des pays de ce groupe C4+, constituant une nouvelle étape clé du protocole d’accord signé entre la FIFA et la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en septembre 2022.

Ainsi, lors de l’événement inaugural de Football for Schools à Yaoundé, la capitale du Cameroun, les enfants portaient des t-shirts et des polos produits au sein du groupe C4+ – qui réunit Bénin, Burkina Faso, Tchad, Mali et Côte d’Ivoire –, marquant le début de la mise en œuvre de cette promesse par la FIFA.

« Je me réjouis que la FIFA lance officiellement l’initiative visant à confier la production de tenues aux pays du groupe Coton-4+. Celles-ci seront portées par tous les élèves et les enseignants participant à Football for Schools », a déclaré Gianni Infantino.

« Nous sommes fiers de tenir les engagements pris lors de la dernière Conférence ministérielle, et en tant que Président de la FIFA, je suis honoré de soutenir cette initiative. De même, je tiens à remercier les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad, du Mali et de la Côte d’Ivoire, le Dr Ngozi, ainsi que l’ensemble des acteurs du Partenariat pour le Coton pour leur formidable esprit d’équipe et leurs efforts collectifs qui ont permis de mener à bien cette initiative. »

Plusieurs enfants de la région ont assisté à la cérémonie de lancement du programme Football for Schools, qui a déjà été mis en place dans plus de 140 associations membres de la FIFA depuis sa création en 2019 et vise à enseigner aux enfants des compétences utiles au quotidien par le biais du football, dans le cadre du système éducatif de leur pays.

Les jeunes ont pu échanger avec Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football et FIFA Legend, ainsi qu’avec d’autres FIFA Legends locales telles que Roger Milla, Rigobert Song et Alexandre Song, en présence de Gelson Fernandes, directeur adjoint de la division Associations membres de la FIFA et ancien international suisse.

Culture de rente essentielle pour les pays producteurs, le coton issu du groupe C4+ est l’un des plus durables au monde. Toutefois, la majeure partie est exportée sous forme de matière première plutôt que de produit fini. Le fait que la FIFA utilise pour ses programmes des tenues fabriquées par le groupe C4+ signifie que le cycle « field-to-fabric » (des plantations au tissu) s’effectue entièrement dans ces pays, ce qui leur permet de gagner des parts de marché dans le secteur des vêtements de sport, dont le chiffre d’affaires mondial est estimé à USD 270 milliards.

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« J’ai toujours dit que nous devions utiliser le football non seulement pour développer la discipline elle-même, mais aussi pour apporter un changement concret dans la vie quotidienne des gens », a développé Gianni Infantino.