L’Indonésie et Vanuatu remportent les premiers FIFA Forward Awards pour l’Asie et l’Océanie

La Fédération Indonésienne de Football (PSSI) et la Fédération de Football de Vanuatu (VFF) ont été récompensées par Gianni Infantino, le Président de la FIFA

La cérémonie de remise des prix s’est tenue en marge de la première session du Sommet exécutif du football de la FIFA 2025 à Miami (États-Unis)

Le Bhoutan, les Fidji, la Lettonie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas figurent parmi les autres lauréats

La Fédération Indonésienne de Football (PSSI) et la Fédération de Football de Vanuatu (VFF) comptent parmi les vainqueurs des premiers FIFA Forward Awards aux associations membres de la FIFA en Asie et en Océanie.

Les FIFA Forward Awards ont été créés en 2023 pour récompenser le travail entrepris par les associations membres européennes afin de renforcer leurs capacités à l’aide des fonds du programme Forward de la FIFA. Celui-ci a pour sa part été lancé en 2016 afin d’aider les 211 associations membres de la FIFA à financer leurs projets de développement.

Ces prix ont désormais été étendus aux associations membres d’Asie et d’Océanie dans le but de reconnaître leurs efforts dans le développement des infrastructures footballistiques de leur pays, là encore en s’appuyant sur les fonds du programme Forward.

Après le premier des trois Sommets exécutifs du football de la FIFA prévus à Miami (États-Unis) ces jours-ci, le tout premier FIFA Forward Award – catégorie Or pour l’Océanie a été remis à Lambert Maltock, vice-président de la FIFA et président de la VFF. Cette distinction fait suite à la construction du Freshwater Stadium, qui a bénéficié d’un financement de USD 4,15 millions via Forward. Ce stade novateur est le premier de cet archipel de l’océan Pacifique qui soit entièrement accessible, alimenté en énergie solaire et doté d’une pelouse en gazon naturel ainsi que d’un système d’éclairage. Il accueille déjà des compétitions internationales et régionales. Erick Thohir, qui dirige la PSSI, a quant à lui reçu le premier FIFA Forward Award – catégorie Or pour l’Asie des mains de Gianni Infantino, le Président de la FIFA, pour la construction du Centre national d’entraînement de la fédération. Les infrastructures ultramodernes comprennent notamment un terrain en gazon artificiel aux normes de la FIFA, de l’équipement de sport et de spa, des salles de classe et des salles de soins, le tout devant permettre d’accompagner les futurs internationaux du pays.

L’aménagement par la Fédération Bhoutanaise de Football de quatre terrains synthétiques répondant aux défis climatiques et logistiques uniques du royaume himalayen lui a valu d’être récompensée dans la catégorie Argent. Son projet a été évalué par un panel indépendant de trois membres composé de Yazeen Buhari, ancien secrétaire général de la Fédération Singapourienne de Football, Ben Veenbrink, directeur général de The Stadium Consultancy, et Park Yong Soo, membre de la Commission de Développement de la FIFA. La Fédération Néo-Zélandaise de Football a elle aussi été primée dans la catégorie Argent, pour le All-Weather Sports Hub de Dunedin. Cette structure inclusive et éco-performante avec gazon artificiel, vestiaires distincts pour tous les sexes et accès pour les personnes à mobilité réduite permet la pratique du football de base et de jeunes tout au long de l’année.

Dans la catégorie Bronze, ce sont la Fédération Fidjienne de Football et la Fédération Malaisienne de Football qui ont été mises à l’honneur, respectivement pour l’académie Labasa – un pôle de développement décentralisé – et la modernisation d’un complexe de football et de futsal.