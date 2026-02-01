Au Burundi, le stade Intwari prêt à accueillir les héros de demain grâce à FIFA Forward

Grâce à la rénovation du stade de la capitale, financée par le programme Forward de la FIFA, les matches des équipes nationales peuvent à nouveau se disputer sur le sol burundais

Afin de répondre aux normes de la FIFA, la capacité du nouveau stade a été portée à 15 000 places, et un terrain synthétique ainsi qu’un système d’éclairage ont été installés

« L’enceinte offrira un nouveau foyer au football burundais », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA

Au Burundi, le nouveau stade Intwari a été officiellement inauguré à l'issue de sa rénovation réalisée dans le cadre du programme Forward de la FIFA. Ainsi, les matches des équipes nationales pourront à nouveau être organisés sur le territoire du pays.

Mis en service pour la première fois au début des années 1960, le stade – dont le nom signifie « stade des héros » en Kirundi, la langue nationale du Burundi – ne répondait plus aux normes de la Confédération Africaine de Football (CAF) ni de la FIFA pour l’organisation de rencontres internationales.

Avant le projet de rénovation, lancé en 2022, les sélections du pays devaient donc disputer leurs matches sur terrain neutre. Grâce à l’étroite collaboration de la FIFA et du gouvernement du président Évariste Ndayishimiye, les travaux ont été achevés fin 2025 et permettent à nouveau au Burundi d’accueillir des rencontres internationales sur son propre sol. « Je tiens à vous féliciter pour l’inauguration officielle du nouveau stade Intwari. Il constitue un magnifique exemple du travail que la FIFA réalise main dans la main avec les gouvernements et les associations membres afin de rendre le football plus accessible aux populations locales à travers le monde. J’aimerais aussi remercier tout particulièrement le président Ndayishimiye », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA, dans un message vidéo diffusé à l’occasion de la cérémonie. À la suite de l’événement, le coup d’envoi d’une rencontre du championnat de première division a également été donné. « Lorsque je me suis rendu en personne sur le site en octobre 2023, j’ai été saisi d’émotion par l’enthousiasme de toutes les personnes impliquées dans le projet. Toutes avaient à cœur de rendre son foyer au football burundais et témoignaient de leur passion inébranlable pour notre magnifique sport. »

Après trois ans de travaux, l’enceinte est désormais dotée d’un terrain en gazon artificiel et d’un système d’éclairage permettant la tenue de rencontres en nocturne. Les abords directs du terrain ainsi que les vestiaires ont également été rénovés lors des deuxième et troisième phases du projet financé grâce au programme Forward de la FIFA. « Il faut louer la détermination et l’engagement avec lesquels les infrastructures du Burundi ont été modernisées pour répondre aux normes internationales », a souligné Souleiman Hassan Waberi, membre du Conseil de la FIFA, qui a assisté à la cérémonie au nom de l’instance. Ce dernier a en outre salué « la gestion exemplaire » du président Ndayishimiye et d’Alexandre Muyenge, le président de la Fédération de Football du Burundi (FFB), tous deux présents à l’événement. « Ce projet résume à lui seul la mission de la FIFA : mener, en collaboration avec les associations membres et les gouvernements, des actions concrètes qui profiteront à la jeunesse et à tous les amoureux du football. » Le président de la FFB a lui aussi tenu à rendre hommage à cet effort collectif.

« Depuis de nombreuses années, nous disputons nos rencontres internationales à l’étranger. Aujourd’hui, nous retrouvons le privilège de pouvoir les organiser sur notre sol. Il s’agit d’une avancée considérable, rendue possible par l’implication de notre gouvernement. Ce stade n’a pas été construit uniquement par la fédération, mais bien par le pays tout entier, grâce à la volonté de notre président », a-t-il déclaré.

En septembre dernier, le nouveau stade a ainsi pu renouer avec la compétition officielle à l’occasion des qualifications pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™. Le 9 octobre 2025, ce fut au tour de l’équipe nationale masculine senior de retrouver le sol burundais, lors d’un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ contre le Kenya.

Outre la dimension sportive, l’objectif est désormais de renforcer l’engagement des supporters et d’accroître la visibilité du pays lors des compétitions continentales et mondiales. Le projet devrait également contribuer à promouvoir le football auprès de la jeunesse. C’est dans cette optique que le Burundi était devenu en octobre 2023 le 100e pays à rejoindre le programme Football for Schools de la FIFA. Plus récemment, il a aussi reçu des fonds dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA.