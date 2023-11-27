Le programme de répartition des bénéfices aux clubs vise à reconnaître la contribution des clubs au succès de la Coupe du Monde de la FIFA™. Il garantit aux clubs de percevoir une part des bénéfices tirés de la compétition. Les fonds sont d’abord versés aux associations membres, qui les distribuent aux clubs dont les joueurs ont participé à la compétition en question.
Le programme a vu le jour à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™, dans le cadre d’un accord institutionnel conclu entre la FIFA et l’Association européenne des clubs.
Dans le cadre de son engagement à reconnaître la contribution apportée par les clubs au succès de la Coupe du Monde de la FIFA™, la FIFA va distribuer USD 209 millions dans le cadre de son programme de répartition des bénéfices aux clubs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.
Ce montant reste inchangé par rapport à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.
En revanche, il est bien supérieur aux sommes de USD 70 millions et USD 40 millions versées au titre de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™ et de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™.
Étape 1 : Inscription
Les clubs doivent d’abord s’inscrire au programme. Depuis 2022, ils peuvent le faire en ligne, sur la plateforme Panorama du football professionnel de la FIFA.
De plus amples détails sont disponibles dans la circulaire n°1812.
Étape 2 : Identification des clubs éligibles
L’inscription d’un club au programme ne lui donne pas automatiquement droit à une part des bénéfices. Ce programme indemnise les clubs auprès desquels les joueurs étaient enregistrés pendant la Coupe du Monde de la FIFA ainsi qu’au cours des qualifications. Seuls les clubs satisfaisant à ces conditions sont éligibles et recevront une part des bénéfices.
Étape 3 : Calcul de la part de chaque club
Le montant à distribuer (USD 209 millions bruts au titre de Qatar 2022™) est divisé par le nombre total de jours cumulés par tous les joueurs de la compétition (19 080 jours), ce qui aboutit à un montant « par joueur et par jour » de USD 10 950 (USD 209 millions divisés par 19 080 jours) – moins les taxes et autres déductions éventuelles.
Ce montant est ensuite multiplié par le nombre de jours de présence de chaque joueur dans la compétition, à partir de la date de mise à disposition des joueurs pour la Coupe du Monde jusqu’au lendemain du dernier match de leur équipe, afin d’obtenir le « total par joueur et par jour ». Il convient par ailleurs de noter que le calcul ne tient pas compte du fait que le joueur ait joué ou non. Le même « total par joueur et par jour » est attribué à tous les joueurs d’une même équipe, quel que soit leur temps de jeu.
De plus amples détails sont disponibles dans la circulaire n°1844.
Au total, 440 clubs issus de 51 associations membres des six confédérations sont concernés par le programme de répartition des bénéfices aux clubs pour la mise à disposition de 837 footballeurs.
Toute somme qu’un club est en droit de percevoir dans le cadre du programme lui sera versée à l’issue de la Coupe du Monde de la FIFA™, par l’intermédiaire de l’association membre à laquelle il est affilié.
Oui. La FIFA et l’Association européenne des clubs ont renouvelé leur protocole d’accord entre les deux organisations en mars 2023. Celui-ci prévoit une hausse du budget du programme de répartition des bénéfices aux clubs, qui passera à USD 355 millions pour les éditions 2026 et 2030 de la Coupe du Monde de la FIFA™.