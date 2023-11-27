Étape 1 : Inscription

Les clubs doivent d’abord s’inscrire au programme. Depuis 2022, ils peuvent le faire en ligne, sur la plateforme Panorama du football professionnel de la FIFA.

De plus amples détails sont disponibles dans la circulaire n°1812.

Étape 2 : Identification des clubs éligibles

L’inscription d’un club au programme ne lui donne pas automatiquement droit à une part des bénéfices. Ce programme indemnise les clubs auprès desquels les joueurs étaient enregistrés pendant la Coupe du Monde de la FIFA ainsi qu’au cours des qualifications. Seuls les clubs satisfaisant à ces conditions sont éligibles et recevront une part des bénéfices.

Étape 3 : Calcul de la part de chaque club

Le montant à distribuer (USD 209 millions bruts au titre de Qatar 2022™) est divisé par le nombre total de jours cumulés par tous les joueurs de la compétition (19 080 jours), ce qui aboutit à un montant « par joueur et par jour » de USD 10 950 (USD 209 millions divisés par 19 080 jours) – moins les taxes et autres déductions éventuelles.

Ce montant est ensuite multiplié par le nombre de jours de présence de chaque joueur dans la compétition, à partir de la date de mise à disposition des joueurs pour la Coupe du Monde jusqu’au lendemain du dernier match de leur équipe, afin d’obtenir le « total par joueur et par jour ». Il convient par ailleurs de noter que le calcul ne tient pas compte du fait que le joueur ait joué ou non. Le même « total par joueur et par jour » est attribué à tous les joueurs d’une même équipe, quel que soit leur temps de jeu.