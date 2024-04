Mundial de Clubes FIFA 2025™ : trois équipes de la Concacaf encore en lice

Le Columbus Crew, le Club América et Pachuca sont toujours en course pour participer au Mundial de Clubes 2025™

Le Columbus Crew (USA) ainsi que le Club América (MEX) et le CF Pachuca (MEX) sont toujours en quête de qualification pour la première édition du Mundial de Clubes FIFA 2025™, également connu sous le nom de Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Tous trois disputeront les demi-finales aller de la Coupe des Champions de la Concacaf cette semaine, tandis que les noms des derniers qualifiés côté Asie et Afrique pourraient également être connus sous peu.

Concacaf

Lui aussi qualifié pour le dernier carré de la compétition continentale, le CF Monterrey (MEX) est d’ores et déjà assuré de figurer parmi les 32 équipes qui disputeront la nouvelle Coupe du Monde des Clubs en sa qualité de champion d’Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes en 2021.

Pour les Mexicains de Club América et Pachuca, seul un sacre continental cette année leur assurerait la qualification. En effet, seules deux places par pays peuvent être octroyées sur la base du classement de la confédération, et ces places sont déjà prises par Monterrey et le Club Léon (MEX). La limite par pays ne s’appliquant pas pour les compétitions continentales, Las Àguilas comme Los Tuzos pourront valider leur ticket en cas de sacre, de quoi ajouter du piquant à la demi-finale aller qui aura lieu ce mardi à l’Estadio Azteca de Mexico.

AFC

Les Japonais de Yokohama sont encore en lice pour accompagner Ulsan aux États-Unis, mais il leur faudra pour cela décrocher leur tout premier titre continental. Si Yokohama et Al Ain devaient se qualifier pour la finale, Jeonbuk serait alors éliminé de la course au Mundial de Clubes FIFA 2025, l’un des deux finalistes étant dans ce cas assuré de s’adjuger la dernière place en jeu à l’échelle asiatique. En revanche, une finale entre Ulsan et Al Hilal assurerait la qualification aux Motors, tous deux ayant déjà validé leur billet pour la plus grande des compétitions internationales interclubs.