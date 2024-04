"J'aurais aimé le disputer" : Javier Saviola séduit par le Mundial des Clubs FIFA 25™.

Javier Saviola évolué sous les couleurs de grands clubs des deux côtés de l'Atlantique au cours de son illustre carrière. L'ancien attaquant argentin a remporté l'or olympique et a participé à la Copa América et à la Coupe du Monde de la FIFA en 2006. Le nouveau Mundial de Clubes FIFA 25™ , composé de 32 équipes et réunissant les meilleurs clubs du monde, est une compétition à laquelle il aurait beaucoup aimé participer.

Ce nouveau tournoi, qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025, réunira 12 clubs d'Europe, six d'Amérique du Sud, quatre d'Asie, quatre d'Afrique, quatre d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, un d'Océanie et un du pays hôte. Cette compétition fait partie des Objectifs Stratégiques de la FIFA pour le cycle 2023-2027, de nombreuses régions du globe ayant besoin d'un football plus compétitif.