Esteban Cambiasso, à propos de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : “ Cela génère plus d’attentes dans le monde entier ”

El Cuchu a remporté la Coupe Intercontinentale avec les Merengues et la version actuelle de la Coupe du Monde des Clubs avec les Nerazzurri

Trois de ses anciens clubs - le Real Madrid, l’Inter et River Plate - sont déjà qualifiés pour la nouvelle compétition

Esteban Cambiasso aura peut-être le cœur brisé durant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : trois de ses anciens clubs - le Real Madrid, l’Inter et River Plate - sont déjà qualifiés pour l’édition inaugurale du tournoi, qui sera disputée aux États-Unis entre les 32 meilleures équipes du monde.

L’ancien international argentin ne manque pas de crédibilité pour donner son avis sur la nouvelle compétition, lui qui a disputé - et gagné - les deux versions antérieures du tournoi, à savoir la Coupe Intercontinentale avec les Merengues en 2002 et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec les Nerazzurri en 2010.

“Ce nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs avec 32 équipes peut s’avérer très intéressant, surtout parce que cela donne la possibilité à plus d’équipes de participer”, dit El Cuchu , vainqueur de 18 titres en club au long de sa carrière, à FIFA Inside .

“ Cela génère plus d’attentes dans le monde entier, car pour se qualifier, il ne suffit plus de gagner la coupe de la confédération, comme la Ligue des Champions en Europe ou la Libertadores en Amérique du Sud. Il faut obtenir beaucoup de bons résultats sur la période de classification”, ajoute-t-il.

Cambiasso, qui a pris part à une Coupe du Monde de la FIFA, une Coupe du Monde U-17 de la FIFA et à deux Coupes du Monde U-20 de la FIFA, acquiesce lorsqu’on lui demande s’il aurait aimé participer à cette nouvelle Coupe du Monde des Clubs.

“J’ai eu la chance de jouer l’autre format, mais aussi le format précédent, la Coupe Intercontinentale, c’est pour ça que je crois que ce tournoi aura une saveur toute particulière. Qui dit plus d’équipes dit plus de bons matches… En plus, cela te donne la possibilité d’affronter de grands rivaux. Pour les joueurs, c’est palpitant.”