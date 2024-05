En Asie, deux clubs jouent leur place au Mundial de Clubes FIFA 2025™

Déjà assurés d’être du voyage, Al Ahly et l’Espérance Sportive de Tunis s’affrontent en finale de la Ligue des Champions de la CAF

À l’heure d’aborder la finale retour de la Ligue des Champions de l'AFC 2023/24, Yokohama F. Marinos (JPN) et Al Aïn FC (EAU) savent que l’issue de cette rencontre très attendue déterminera également leur éventuelle participation au Mundial de Clubes FIFA 2025™ (Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™).

Asie

Fort de son succès 2-1 sur Al Aïn devant son public, Yokohama F. Marinos semble tenir la corde pour décrocher la quatrième et dernière place réservée aux champions d’Asie.

En cas de succès, les Japonais fêteraient leur premier titre continental, tandis que les Émiriens sont en quête d'un deuxième sacre. Le vainqueur, quel qu’il soit, rejoindra Al Hilal (KSA, champion d’Asie 2021), Urawa Red Diamonds (JPN, champion d’Asie 2022) et Ulsan HD FC (KOR, qualifié en vertu du classement), l’an prochain aux États-Unis.

Amérique du Sud

Le dernier succès en date du Club Atlético River Plate (ARG) en phase de groupes de la Copa Libertadores de la CONMEBOL lui a ouvert les portes de la Coupe du Monde des Clubs 2025. Les Millonarios y accompagneront un trio de clubs brésiliens : CR Flamengo, Fluminense FC et SE Palmeiras.

River Plate est le premier club argentin à valider son billet pour cette compétition. Qualifié pour les huitièmes de finale, il peut même encore espérer participer en qualité de champion continental. Le club de Buenos Aires ayant obtenu sa place via le classement, et dans la mesure où seuls deux clubs d’un même pays (à l'exception des champions continentaux) peuvent prendre part à la compétition, cette situation ne fait pas vraiment les affaires du voisin et grand rival de River, Boca Juniors (ARG).