La Thaïlande au bon souvenir de "sa" Coupe du Monde de Futsal 2012

Hôte d’un évènement FIFA majeur pour la 3e fois, la Thaïlande accueille le Congrès de la FIFA ce 17 mai 2024

Le pays a notamment organisé la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2012 : un évènement inoubliable

"Nous sommes en constante évolution. La Thaïlande croit au futsal", déclare son sélectionneur Miguel Rodrigo

La Thaïlande va à nouveau ouvrir ses portes au football mondial en accueillant, ce 17 mai 2024, le 74e Congrès de la FIFA dans sa capitale Bangkok. Et ce n’est évidemment pas un hasard si ce pays du sud-est de l’Asie a été choisi pour organiser cet évènement majeur. "Les qualités d’hôte de la Thaïlande ne sont plus à démontrer. Ce pays fait preuve de beaucoup d’application et de volontarisme dans ses efforts au service du football", avait expliqué Gianni Infantino en septembre 2023 à l’occasion d’une rencontre entre le Président de la FIFA et le Premier Ministre thaïlandais Srettha Thavisin. Quelques jours plus tôt, la Thaïlande avait reçu un séminaire consacré au Leadership Technique de la FIFA.

Si la Thaïlande avait révélé son potentiel d’hôte dès 1999 en accueillant une Coupe du Monde Féminine U-19 de la FIFA mémorable, ses talents avaient été une fois de plus mis en lumière en 2012 à l’occasion d’une inoubliable Coupe du Monde de Futsal de la FIFA tant l'ambiance et le spectacle avaient été au rendez-vous. Un tournoi qui a permis au futsal de devenir un sport incontournable en Thaïlande.

"A chaque match disputé par la Thaïlande, les stades étaient presque pleins, que ces rencontres soient disputées à Bangkok ou ailleurs", raconte Sutthiporn Boonyapuggana, Team Liaison Officer de l'Espagne lors de Thaïlande 2012. "L’ambiance était extraordinaire. Les fans soutenaient leur équipe nationale coûte que coûte. Les matches généraient beaucoup d’excitation chez les spectateurs."

Grâce à notre convivialité, à notre flexibilité, à notre capacité d'adaptation, nous veillons toujours à réunir des personnes talentueuses pour organiser des événements et des tournois en Thaïlande. Sutthiporn Boonyapuggana

Poussée par un public tout acquis à sa cause, la Thaïlande était parvenue à cette occasion, et pour la première fois de son histoire, à atteindre la phase à élimination directe d’une compétition FIFA. "J'ai pu voir à quel point les joueurs s’étaient entraînés pour ce tournoi", poursuit la Thaïlandaise, qui travaille aujourd’hui au sein du département Futsal de la Fédération Thaïlandaise de Football. "Après avoir échoué à se qualifier entre 2000 et 2008, ils avaient su donner le meilleur d’eux-mêmes devant leur supporters pour réaliser cette performance".

Il y a eu clairement eu un avant et un après cette Coupe du Monde pour le Futsal thaïlandais. "Au cours de mes 12 années de carrière, nos Changsuk Toh-Lek (surnom de l’équipe thaïlandaise de futsal) ont participé quatre fois de suite à la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA", explique-t-elle. "En ce laps de temps, j’ai pu voir la discipline se développer et devenir l'un des sports les plus populaires en Thaïlande."

Thaïlande 2012 : les meilleurs moments

Une popularité qui s'est traduite par une amélioration des infrastructures et par les progrès de l'équipe nationale. "Nous sommes en constante évolution. La Thaïlande croit au futsal. Il y a une ligue professionnelle et un grand vivier de joueurs, ce qui rend mes choix plus compliqués lorsque je dois constituer une équipe pour les tournois", explique l'Espagnol Miguel Rodrigo, actuel sélectionneur de la sélection thaïlandaise de futsal.

Miguel Rodrigo est sorti temporairement de sa retraite pour prendre en charge l'équipe nationale. C'est son deuxième mandat à la tête de cette sélection, l'Espagnol ayant déjà été aux commandes de cette équipe entre 2016 et 2017. Sa mission : qualifier la Thaïlande pour la prochaine Coupe du Monde de la discipline qui aura lieu en Ouzbékistan en 2024. Objectif atteint.

"On m'a demandé de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde mais aussi d'essayer d'entrer dans l'histoire en atteignant les quarts de finale [en Ouzbékistan] pour la première fois de l'histoire. C'est presque impossible, mais j'accepte le challenge avec plaisir. En prime, je leur avais promis de nous qualifier pour la finale de l'épreuve continentale qui a eu lieu en Thaïlande et ils l'ont fait. Les promesses sont donc tenues jusqu'à présent !"

La fédération thaïlandaise de football a pu et su organiser des tournois internationaux avec de grandes équipes sur le sol thaïlandais. Ceci est très important pour la promotion et l'amélioration de leurs équipes de futsal. Miguel Rodrigo Sélectionneur de l'équipe de Thaïlande de futsal

Des promesses qui sont allées de pair avec le développement du futsal local, à l'image de la rénovation du Centre de Futsal et d’Opérations de Match de la FAT, financée par le Programme FIFA Forward à hauteur de 2,6 millions de dollars. Ce centre était déjà utilisé comme principal terrain d'entraînement de l'équipe avant la récente Coupe d'Asie de futsal de l'AFC, disputée en avril.

"C'est une installation magnifique, parfaite, qui nous permet d'avoir plus d'amplitude au niveau organisationnel. Nous avons des vestiaires confortables, une salle vidéo, une salle de réunion... Je suis reconnaissant à la FIFA et à la Fédération d'avoir investi dans le futsal pour nous permettre de disposer de ces superbes infrastructures", lance-t-il.

Nul doute que tout ceci a contribué aux progrès de la sélection, qui a donc atteint la finale de la Coupe d'Asie de Futsal, devant son public, et qui est parvenue à décrocher son billet pour Ouzbékistan 2014 : "C'était très important pour nous de nous qualifier. L'objectif de chaque fédération est de participer à la Coupe du Monde. Une telle qualification génère un soutien financier, du prestige, une visibilité internationale et un positionnement pour le pays", souligne Miguel Rodrigo.

N'ayant plus été à la tête d'une équipe ou d'une sélection nationale depuis 2019, Miguel Rodrigo avance deux raisons pour lesquelles il a accepté de de sortir de sa retraite et de relever le défi de qualifier la Thaïlande pour la prochaine Coupe du Monde de futsal.

"Mon amitié avec le vice-président de la Fédération Thaïlandaise, M. Adisak Benjasiriwan, et l'affection que je porte à ce pays", révèle-t-il. Le technicien espagnol participera donc à sa dernière Coupe du Monde, avant de prendre définitivement sa retraite, comme il l'a récemment annoncé.