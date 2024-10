L’équipe Contenu numérique de la FIFA a pour mission de produire du contenu numérique de qualité sur les canaux sociaux de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, notamment Facebook, Instagram, YouTube et Giphy. Travaillant en étroite collaboration avec HBS, FIFA Films et la Content House de la FIFA, l’équipe Contenu numérique produit du contenu à l’intention des détenteurs de droits médias – avant, pendant et après les compétitions majeures de la FIFA –, aidant les diffuseurs et les partenaires à apporter une plus-value à leurs productions numériques en interagissant avec les supporters du monde entier.

Avec près de 20 millions de followers sur le compte Instagram de la Coupe du Monde de la FIFA, plus de 45 millions de followers sur la page du site Internet de la FIFA dédiée à la Coupe du Monde de la FIFA masculine et près de 10 millions d’abonnés sur YouTube, le contenu inspirant, inclusif et diversifié de l’équipe Contenu numérique fait le bonheur des amateurs de football du monde entier.