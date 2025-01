Lors de la troisième édition du FIFA Fan Fest™, organisée à l’occasion de Brésil 2014, les participants ont encore pu vivre de très grands moments. Les photos aériennes des plages bondées de Copacabana, principal lieu de rendez-vous des supporters, en constituent la meilleure démonstration. Les Brésiliens ont trouvé dans les douze sites sélectionnés pour accueillir les FIFA Fan Fest des espaces idéaux pour donner libre cours à leur passion immodérée pour le bruit et les couleurs, à l’instar du football et du carnaval. Bien déterminés à profiter de chaque instant de la compétition, ils ont accouru par millions aux différents événements, renvoyant au monde et aux autres participants des images inoubliables de joie de vivre et de fierté. Sites : Belo Horizonte (Expominas), Brasília (Taguaparque), Cuiabá (Exhibition Park), Curitiba (Pedreira Paulo Leminski), Fortaleza (Iracema Beach), Manaus (Ponta Negra), Natal (Praia do Forte), Porto Alegre (Sunset Amphitheater), Recife (Cais da Alfandega), Rio de Janeiro (Copacabana Beach), Salvador (Farol da Barra), São Paulo (Anhangabau Valley)