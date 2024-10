Le FIFA Fan Festival à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

Chiffres clés et accomplissements

Lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, le FIFA Fan Festival™ a réuni des amateurs de football internationaux et locaux . Retour sur quelques chiffres clés atteints cette année.

Tukoh Taka était le premier hymne officiel du FIFA Fan Festival. Dès la semaine de sa sortie, cette chanson interprétée par Nicki Minaj, Maluma et Myriam Fares, s’est hissée à la première place sur iTunes aux États-Unis et du classement YouTube Global Music Video.

La barre du million de visiteurs a été franchie le vendredi 2 décembre après 14 jours de football, de musique et de divertissement.

Du fait de la densité du territoire qatarien, le FIFA Fan Festival a pu être organisé sur un seul et même site, totalisant 1,86 million de visites.

Les FIFA Fan Festivals dans le monde

En 2022, la FIFA a noué un partenariat avec AB InBev et Coca-Cola pour la mise en place de FIFA Fan Festivals officiels en dehors du pays hôte. Les deux sociétés se sont chargées en tant que partenaires titres de l’organisation de ces événements dans les villes suivantes : Dubaï, Londres, Mexico, Rio de Janeiro, Riyad, São Paulo et Séoul.

L’objectif était de faire vivre l’ambiance de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar aux amateurs de football du monde entier et de leur offrir une expérience unique ainsi que des moments inoubliables, au plus proche de ce que vivent les supporters présents sur le sol du pays organisateur.

Les événements ont été organisés en collaboration avec les différentes marques du groupe AB InBev : Budweiser (Dubaï, Londres et Séoul), Corona (Mexico) et Brahma (Rio de Janeiro et São Paulo). Coca-Cola a pour sa part organisé un FIFA Fan Festival à Riyad (Arabie saoudite).