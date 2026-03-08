Sissi sobre la evolución del fútbol femenino: "Nadie lo hubiera imaginado"

La estrella brasileña Sissi luchó con empeño por tener la oportunidad de jugar al fútbol cuando era niña

La Copa Mundial Femenina de la FIFA Estados Unidos 1999 fue una experiencia transformadora

Sissi considera necesario invertir en el fútbol femenino de clubes

Cuando a Sisleide do Amor Lima, más conocida en el mundo del fútbol como Sissi, le dijeron de niña que jugar al fútbol era algo impensable para una chica, se desató en ella una rebeldía que terminó llevándola a lo más alto de este deporte.

Ahora, la exestrella brasileña puede reflexionar sobre los cambios que han llevado al fútbol femenino no solo a ganar aceptación y apoyo, sino también a crecer y prosperar. Un viaje que ahora continúa en el camino la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ que se celebrará en su país natal el año que viene.

Mucho antes de la era de Marta, Sissi fue el corazón creativo de una generación que llevó a Brasil de ser un país insignificante en el fútbol femenino a convertirse en un serio aspirante a los máximos honores de este deporte.

Nacida el 2 de junio de 1967 en Esplanada, Bahía, Sissi creció en una época en la que la idea de una futbolista profesional femenina parecía descabellada.

"Cuando nací, nadie hablaba ni soñaba con esto. No había perspectivas para el fútbol femenino", afirma. "Además, yo vengo de Esplanada, una ciudad muy pequeña en aquella época. El fútbol femenino estaba prohibido, pero me empezó a gustar viendo como mi padre lo jugaba. A los siete años, nunca se me pasó por la cabeza que llegaría a ser jugadora profesional; solo era un juego de niños".

"Me decían que no podía jugar al fútbol porque era cosa de chicos, pero no me daban ninguna explicación. Nadie me decía el por qué. Yo no lo aceptaba. Siempre he sido muy rebelde y empecé a enfrentarme a mi familia. Quería jugarlo, así que mi pasión por el fútbol empezó ahí. Pero no tenía ni idea de adónde me llevaría el fútbol".

Su dedicación era tal que cualquier cosa le servía como balón improvisado, incluyendo naranjas, calcetines enrollados e incluso las cabezas que le arrancaba a sus muñecas. A los 14 años, se marchó de casa para perseguir su sueño en un club organizado, iniciando una carrera como jugadora que duró 25 años.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA Estados Unidos 1999™ sigue siendo el momento cumbre en la carrera de Sissi. Como fuerza motriz de las canarinhas, terminó como máxima goleadora, ganando la Bota de Oro adidas. Para Sissi, el torneo representó la culminación de una larga lucha para toda su generación.

Brasil terminó en lo más alto de su grupo, por delante de Alemania, Italia y México, y se enfrentó en unos cuartos de final épicos a una potente Nigeria. El partido terminó con una victoria de Brasil en la prórroga por 4-3, con Sissi marcando el gol del triunfo.

"1999 es un año imposible de olvidar, no solo en lo que a mi respecta, sino para toda esa generación, que luchó tan duro. Siempre buscamos el reconocimiento por todo lo que hicimos, por todo lo que tuvimos que afrontar", continuó. "Después de ese partido contra Nigeria, cuando marqué ese gol, es algo que nunca olvidaré".

Estados Unidos, que acabó ganando el torneo, venció a Brasil por 2-0 en la semifinal ante 73.123 aficionados en el Stanford Stadium de California, pero el impacto de ese torneo en Sissi, sus compañeras y las generaciones de mujeres brasileñas que vendrían después fue inmenso.

“Fue un hito en mi carrera. Pero, en general, el fútbol femenino creció mucho después de ese Mundial de 1999”, reflexionó Sissi. “Fue increíble ver los estadios llenos, el reconocimiento del público estadounidense”.

Hoy en día, Sissi ve un panorama que se ha transformado, aunque insiste en que aún queda mucho por hacer en cuanto a las estructuras profesionales.

"Hoy, la visibilidad es mucho mayor. Creo que hoy en día los medios de comunicación también ayudan mucho", afirma. "Nosotras no teníamos eso. En el pasado, la gente hablaba de Noruega y Alemania. Pero en la actualidad se ve que el fútbol ha crecido mucho y hay patrocinadores al nivel de las selecciones nacionales. Lo que hay que mejorar es a nivel de clubes, incluso en lo relacionado con Brasil. Pocos equipos están invirtiendo. La estructura es muy necesaria para el desarrollo del fútbol femenino".

Ahora como entrenadora en los Estados Unidos, Sissi ha sido testigo directo de la evolución técnica del fútbol y atribuye este progreso a las iniciativas internacionales, entre ellas la labor de la FIFA.

"Creo que [la labor de la FIFA] es fundamental. Como entrenadora, he hecho varios cursos de la FIFA que me han ayudado mucho. Creo que también por eso el fútbol ha crecido tanto, dando oportunidades a las entrenadoras e involucrando a las pioneras. Ojalá hubiera tenido eso cuando empecé. Me alegro de que la FIFA esté detrás de estos proyectos".

Mientras Brasil se prepara para toda la emoción que proporciona una Copa Mundial Femenina de la FIFA en su propio país, Sissi destaca la importancia de rendir homenaje a las figuras que la siguieron, en particular a Marta y Formiga.

"El legado de Marta debe ser celebrado y respetado. Lo mismo ocurre con Formiga, por todo lo que ha hecho. No sé si de repente tendremos otra Marta. Pero lo que estas chicas necesitan es tener la misma oportunidad que tiene Marta".

Para la pionera que una vez jugó en las calles de Esplanada, el viaje se ha definido por una sola característica: la perseverancia.

"Es una palabra que quizá me identifica mucho porque nunca me rendí. Es una cosa que puedo transmitir a quienes están empezando: es que nunca se rindan", concluyó.