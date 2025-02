Nina Patalon y Polonia alcanzan nuevas cotas

"(Fue una) gran alegría y satisfacción haber logrado lo que nos habíamos propuesto, y sobre todo haber sido un equipo de principio a fin: las jugadoras sobre el campo, las reservas y todo el staff", dice la seleccionadora Nina Patalon. "Sobre todo porque nuestro camino hacia la Eurocopa no fue fácil. Sin embargo, durante este año hemos acumulado una experiencia bastante valiosa y hemos sobrevivido a momentos difíciles. Nuestra perseverancia nos ha traído un bonito resultado".

“Los éxitos conseguidos el año pasado confirman que vamos por el buen camino”, remarca Patalon. “Somos conscientes de que si no hubiéramos dado pasos concretos hace unos años, no podríamos disfrutar de nuestros logros actuales. La popularización del fútbol femenino en Polonia es un proceso que requiere una atención constante y la puesta en marcha de numerosos proyectos. Las directrices de nuestra estrategia guían nuestros avances y decisiones”.

"Nuestras actividades no sólo conciernen a los más jóvenes. También llevamos a cabo proyectos que indican que el fútbol no es sólo una carrera profesional: al fin y al cabo, se trata de mujeres entrenadoras, árbitras o miembros de los diferentes staff", añade Patalon.

"En la Federación Polaca de Fútbol también creemos que la popularidad de esta disciplina se construye no sólo con éxitos deportivos e iniciativas de base, sino también con la organización de grandes acontecimientos deportivos internacionales".

2024 (dejará huella) en la historia del fútbol femenino de Polonia durante mucho tiempo. Sin embargo, debemos recordar que no lo habríamos logrado sin el compromiso y el trabajo de muchas personas que han participado en este proceso durante años.

El futuro parece prometedor, tanto más cuanto que ninguna jugadora de la actual selección absoluta de Polonia tiene más de 28 años. La seleccionadora, que aún no ha cumplido los 40, es también una de las mujeres más jóvenes del mundo en este cargo. De hecho, hace cinco años fue una de las "alumnas" del Programa de mentores para entrenadoras de la FIFA . Su mentora fue la entrenadora sueca Anna Signeul.

"El Programa de mentores para entrenadoras de la FIFA me permitió adquirir una perspectiva internacional, me permitió conocer a grandes personas, apasionadas y profesionales, y me enriqueció con importantes conocimientos en lo referente a la gestión de equipos", afirmó.