Iraia Iturregi: "Acudiendo al programa me he sentido empoderada"

Leyenda del Athletic Club, ha sido una de las mentoras de la última edición del Programa de mentores de la FIFA para entrenadoras

Ha dado un paso más en su evolución pasando a formar parte del staff técnico del CD Basconia masculino

"Sin ninguna duda recomendaría participar en el programa. La experiencia con mi alumna fue maravillosa", destacó

Para Iraia Iturregi, el Athletic Club es algo más que el club en el que milita. Es una parte muy importante de su vida, los datos no engañan: lleva militando en el equipo vasco más de la mitad de esta.

Con apenas 17 años debutó con el Athletic, disputó más de 400 partidos y sumó varios títulos. En 2021 llegó al banquillo del primer equipo femenino y este pasado verano dio otro paso más en su evolución sumándose al staff técnico del CD Basconia masculino, cuyo primer equipo es el segundo filial del Athletic Club en Tercera RFEF. Iraia es toda una leyenda.

"El Athletic me ha aportado mucho en mi vida. Estuve 15 años en el club como jugadora, me he formado como entrenadora, y me han dado la oportunidad de pasar por todas las categorías del fútbol femenino llegando hasta primera división, y ahora la posibilidad de estar en la estructura masculina", comentaba Iraia a FIFA.com/inside.

Pionera en España en eso de haber dado el paso al fútbol masculino, es algo a lo que ella prefiere no darle esa importancia.

"Era salir de mi zona de confort. Llevaba 20 años en el fútbol femenino. Quería seguir dando pasos y seguir aprendiendo y vivir en otro contexto diferente, con un staff técnico potente. La verdad es que estoy muy contenta y motivada con el cambio".

La decisión no fue fácil, aunque salió sola, como se suele decir, sobre todo cuando se abre un camino a normalizar que las chicas puedan dirigir a los chicos.

"Es algo que cuesta entender. Me sorprendía que no había chicas en los staffs de los equipos. Si un entrenador de fútbol masculino decide tomar las riendas de un equipo femenino y no pasa nada, que sea al revés tiene que ser igual. Al final, los jugadores son los que ven a una chica dar las órdenes y eso ayuda a que se normalice. Creo que mi decisión va a ser positiva para el fútbol femenino y para las mujeres que quieren ser entrenadoras".

El siguiente paso de Iraia es intentar también dejar huella en el fútbol masculino, al que llegó mientras vivía sus últimos meses participando como mentora de la segunda edición del Programa de mentores de la FIFA para entrenadoras.

Maneras de ver el fútbol

Han sido 18 meses en los que Iraia ha compartido su tiempo en su club con su rol de mentora de Kat Smith en el programa, en el que aparte de inculcar sus conocimientos, ha aprendido de otras maneras de ver el fútbol.

"He disfrutado de la oportunidad de tener una conexión con entrenadores y con entrenadoras con muchísima experiencia a nivel mundial. Me he sentido una privilegiada".

"Conversaciones", responde sin dudar al ser preguntada por lo que se lleva de su participación en un programa que llegó a su fin en diciembre de 2023 con una sesión presencial en Zúrich en la que asistieron la gran mayoría de mentores y alumnas.

"Me quedo con las conversaciones y las dinámicas tan buenas que hemos hecho. Nos teníamos que ir mezclando con gente que no conoces o que incluso nunca has hablado y teníamos que responder a ciertos aspectos que al final te llevan a hacer un análisis profundo de ti misma", nos cuenta.

"Durante el año, la competición te lleva a no tener un momento para pararte y reflexionar y es una de las cosas que he aprendido. La gente del programa está muy abierta a compartir experiencias. No negativas, pero si experiencias en las que no les ha ido tan bien. Hablar o poder comentar estas situaciones, el cómo te sentiste, es muy gratificante", añade.

Valiosos consejos

Allí Iraia, ya como entrenadora asistente del Basconia masculino, recibió valiosos consejos y charlas que ahora puede aplicar con sus jugadores, sin dejar de lado el crecimiento personal.

"Es importante saber el rol que tienes en tu club. Intentas coger todas estas experiencias que vas adquiriendo con toda esta gente, que las puedes compartir con otros, y vas intentando ponerlas en práctica en tu día a día. En Zúrich siempre estuvimos hablando de fútbol y una vez que llegas a casa eres capaz de aterrizar, ordenar estas ideas, hacer una reflexión y ponerla en práctica".

"Una de las cosas que compartía con diferentes compañeros, mentores o alumnos, es que cuando vengo aquí me siento empoderada. En estos espacios estás con gente con tanta experiencia, carácter y energía, que te vuelves a casa con un chute de energía muy grande", añade.

Volviendo al tema del fútbol masculino, y una de las razones de esta entrevista, había que preguntarle a Iraia por las diferencias que ha visto con respecto al fútbol femenino. Hay una que le ha sorprendido por encima del resto.

Una sorpresa del fútbol masculino

"No hay muchas, sobre todo a nivel de juego, pero me ha sorprendido, e incluso lo he hablado con entrenadoras expertas como Pia Sundhage, que los chicos tienen en general más autoconfianza, a pesar de la exigencia y de las expectativas tan altas que hay sobre ellos. No sé si es por un tema de género o educacional, pero ellos son más echados para delante, las chicas dudan más de sí mismas".

Reflexionando sobre cómo han ido estos 18 meses y lo que han supuesto, Iraia lo tiene claro. Explica que participar en el programa ha sido una gran decisión que repetiría.

Programa de mentores para entrenadoras de la FIFA: Kevins, sobre Sundhage 00:56

"Sin duda recomendaría participar. La experiencia con Kat [Smith, su alumna] fue maravillosa. Hemos hablado al menos una vez todos los meses, para ponernos al día o poder compartir situaciones de juego. He compartido con ella algunas dinámicas nuevas que tenemos ahora en el staff del Basconia, y ella pudo venir unos días a Bilbao...".

Porque uno de los aspectos positivos del programa es que no termina cuando concluye la edición, todos los participantes siguen en contacto. Así lo cuenta Iraia al hablar de esa espina que se le ha quedado clavada.

"Yo no pude ir a Australia a visitar a Kat, porque el fútbol de clubes da menos margen que el de selecciones, pero hemos hablado y hemos quedado en que tengo que ir. Incluso me llevo el teléfono de otros participantes y la promesa de que nos tenemos que visitar", concluye.