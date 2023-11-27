Dawn Scott: el conocimiento es fundamental para que el fútbol femenino goce de un futuro más saludable

Una nueva iniciativa pone el foco en el rendimiento de las futbolistas

El Proyecto de Salud Femenina de la FIFA ofrece recursos de formación gratuitos a las comunidades futbolísticas de todo el planeta

Dawn Scott: "Uno de los puntos fuertes del proyecto es la diversidad de su red mundial de expertos"

Aunque el fútbol femenino sigue creciendo en todo el mundo, sigue habiendo un importante déficit de estudios científicos sobre mujeres deportistas. Las consecuencias de esta carencia de datos resultan visibles en muchos ámbitos, incluido el desarrollo de conceptos de entrenamiento y recuperación. El Proyecto de Salud Femenina de la FIFA tiene el objetivo de contribuir a subsanar esta carencia. "En mi opinión, se trata de poner en marcha un movimiento", explica Dawn Scott, famosa por su trabajo con la selección femenina de Estados Unidos. Scott fue preparadora física del combinado que conquistó la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en dos ocasiones y el oro olímpico. "Hemos sido testigos de un crecimiento extraordinario del fútbol femenino y de un aumento de la inversión en la disciplina. Sin embargo, gran parte de ella se concentra en la máxima categoría, por lo que es probable que solo llegue a alrededor del 2 % de las futbolistas de todo el planeta", agregó. "Entre tanto, en el fútbol base, muchas niñas siguen careciendo de estructuras claras de desarrollo, de entornos de entrenamiento de calidad y de acceso a técnicos con los conocimientos y recursos necesarios para ayudarlas. A menudo, pierden oportunidades decisivas para desarrollarse como deportistas y, lo que es más grave, para conocer mejor su cuerpo y fisiología".

Esta es precisamente la brecha que trata de abordar el Proyecto de Salud Femenina de la FIFA. El proyecto proporciona recursos de formación a los que se puede acceder de forma gratuita desde cualquier lugar del mundo, a fin de normalizar que se hable de la salud y el rendimiento de las mujeres. El objetivo de la iniciativa es establecer un lenguaje y entendimiento comunes para brindar conocimientos fundamentados en la ciencia sobre el cuerpo y la fisiología de la mujer a todas las personas vinculadas al fútbol, desde los progenitores y entrenadores hasta las propias profesionales y jugadoras.

"En última instancia, se trata de capacitar a las jugadoras para que conozcan mejor su cuerpo", afirma la experta técnica de la FIFA. "Sabemos que, durante la pubertad, muchas niñas dejan el fútbol y la práctica deportiva en general. Uno de los motivos es que, a menudo, se entrenan igual que los niños y no reciben la formación adecuada sobre los cambios fisiológicos que experimenta su cuerpo. El Proyecto de Salud Femenina de la FIFA se ha concebido para subsanar esta brecha, también en el ámbito escolar".

Un aspecto clave del proyecto es su enfoque mundial: las 211 federaciones miembro de la FIFA tendrán acceso a módulos de formación personalizados sobre trece temas, así como a información especializada revisada por científicos. El contenido se ha estructurado en cuatro niveles para tener en cuenta diferentes grados de conocimiento y experiencia.

"El contenido es fruto de las aportaciones de más de 30 expertos de todo el planeta, lo que garantiza que refleje los datos de mayor calidad y vigencia disponibles", explica Scott.

Uno de los puntos fuertes del proyecto es la diversidad de su red mundial de expertos, que representan a diferentes regiones del planeta. Además, también hemos contado con el punto de vista práctico de las seis confederaciones de la FIFA. "Esta diversidad trasciende el ámbito geográfico y abarca diferentes culturas, bagajes, experiencias y formas de pensar. El hecho de contar con un conjunto tan variado de perspectivas enriquece las discusiones y la experiencia de aprendizaje", amplía Scott.

"Esto nos ha aportado información muy valiosa y en tiempo real sobre la acogida que está teniendo el contenido educativo y su aplicación en distintos entornos. Por ejemplo, uno de los participantes es un hombre que vive en Sudáfrica. Hemos trabajado juntos para que adquiera ciertos conocimientos sobre estos temas y se sienta cómodo hablando de ellos. También hemos analizado cómo adaptar e implementar el contenido en el contexto sudafricano".

"Este diálogo permanente y esta aplicación práctica en el mundo real han resultado sumamente valiosos. No solo nos han ayudado a conocer la repercusión del programa, sino que también han fundamentado cómo seguir desarrollando y mejorando el contenido".

Como recalca Scott, se trata de poner en marcha un movimiento y de fomentar la colaboración. No se busca sustituir las iniciativas ya existentes, sino complementarlas. El objetivo es establecer un lenguaje común basado en los mejores datos científicos disponibles. Y eso es exactamente lo que busca el Proyecto de Salud Femenina de la FIFA.

Debemos garantizar que la evidencia científica se traduzca en consejos prácticos y accesibles, aplicables desde el deporte de base hasta el alto rendimiento y en todas las etapas de una mujer. Dawn Scott High Performance Consultant

"Por ejemplo, ya sabemos que muchas deportistas experimentan síntomas menstruales, o que la probabilidad de sufrir lesiones del ligamento cruzado anterior es entre tres y seis veces mayor en mujeres que en hombres. El siguiente paso es conocer qué acciones pueden reducir la gravedad de los síntomas, minimizar el riesgo de lesión y ofrecer mejores perspectivas", explica.