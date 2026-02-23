La Afghan Women United busca alcanzar nuevas cotas

La selección afgana de refugiadas se concentró por primera vez este año

El establecimiento del equipo es una pieza clave de la estrategia de actuación de la FIFA para el fútbol femenino de Afganistán

El combinado, entrenado por la escocesa Pauline Hamill, terminó tercero en la edición inaugural del certamen FIFA Unites: torneo femenino™, celebrado en Marruecos entre octubre y noviembre de 2025

Tras disputar sus primeros partidos en el FIFA Unites: torneo femenino 2025™, el Afghan Women United, la selección afgana de refugiadas auspiciada por la FIFA y dirigida por la exinternacional escocesa Pauline Hamill, aspira a alcanzar nuevas cotas. Tras la creación del equipo y la selección de las jugadoras, el objetivo actual es proporcionar acceso a sus integrantes a un entorno de alto rendimiento que les permita dejar huella como profesionales en el fútbol internacional.

La experimentada Hamill, sus asistentes, los doctores, los preparadores físicos y los psicólogos supervisaron la primera concentración del año, celebrada en Doncaster (Inglaterra) entre el 9 y el 12 de febrero, con la ayuda y colaboración del Doncaster Rovers.

"En la primera fase identificamos y brindamos apoyo a las jugadoras afganas desplazadas en 2021, con el objetivo de crear un entorno seguro en el que pudiesen disputar partidos internacionales y compartir sus historias", explicó Hamill en referencia a la etapa inicial del innovador proyecto.

"Ahora queremos proporcionar un apoyo a medida para todas y cada una de las jugadoras en todo el mundo, crear un entorno más competitivo y adoptar un enfoque holístico con un grupo más amplio. Las futbolistas recibirán formación a distancia y asistirán a concentraciones regionales para que podamos supervisar su rendimiento. Seleccionaremos un equipo que disputará dos partidos en junio".

A través de las concentraciones regionales, Hamill y su equipo buscan que las jugadoras aprovechen lo aprendido en la edición inaugural del certamen FIFA Unites: torneo femenino™, celebrado en Berrechid (Marruecos), entre octubre y noviembre de 2025. Las concentraciones servirán para mejorar la forma física de las jugadoras, sus habilidades con el balón y la comprensión táctica a través de análisis de datos, pruebas y entrenamientos específicos.

"Tanto el equipo como el personal estamos muy centrados en mejorar de cara a nuestros próximos partidos internacionales de junio. Para entonces, queremos que todas las jugadoras hayan alcanzado sus objetivos en cuanto a técnica, táctica, fuerza, resistencia, velocidad y agilidad. Muchas de nuestras jugadoras ya militan en clubes donde se enfrentan a grandes retos en entrenamientos y partidos", añadió Hamill.

"Tras el torneo de Marruecos, concentrarnos de nuevo en el Reino Unido ha sido muy especial. Desde entonces, el grupo ha crecido mucho. Todo el mundo está más centrado, es más profesional y tiene más confianza, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Todas nos comprendemos mejor las unas a las otras, y eso nos ayuda a jugar como equipo. El nivel es más alto y las expectativas están claras, lo cual nos empuja a mejorar cada día", comentó Elaha Safdari, portera de la selección y del Doncaster Rovers Belles.

La guardameta habló también sobre la importancia del programa fuera del terreno de juego.

"Nos servimos del fútbol para dar voz a las mujeres y niñas afganas que no tienen acceso a derechos humanos básicos. No solo jugamos por nosotras, sino también por ellas. Estoy muy agradecida por esta oportunidad y por todo lo que la FIFA está haciendo por nosotras. Significa mucho para el grupo, y seguiremos trabajando para aprovechar al máximo la oportunidad y para asegurarnos de que nuestras familias y nuestra gente se sientan orgullosas de nosotras".

La concentración en Doncaster ha sido la primera de una serie ya planificada en la que las jugadoras seleccionables pugnarán por estar en la lista de 23 que participará en dos partidos internacionales durante la ventana de junio del calendario internacional femenino de 2026-2029. En los próximos meses se anunciará más información acerca de estos encuentros.

La estrategia de actuación de la FIFA para el fútbol femenino de Afganistán, aprobada por el Consejo de la FIFA el pasado mes de mayo, pretende mejorar el bienestar de las mujeres afganas y brindarles oportunidades para que jueguen al fútbol. Esta emblemática iniciativa tiene en cuenta la trayectoria de las jugadoras, sus necesidades y los retos a los que se siguen enfrentando. Pese a las crecientes exigencias impuestas a las jugadoras de la selección afgana de refugiadas con la introducción del programa de alto rendimiento, su seguridad y dignidad siguen siendo las piedras angulares del proyecto.

Este año, el programa ha evolucionado gracias a la implantación de un paquete de apoyo liderado por la FIFA y compuesto por tres pilares que se adapta a las necesidades individuales de casi 90 jugadoras. El pilar de apoyo físico cubre la entrega de material deportivo y el pago de las cuotas de inscripción en clubes, así como las tasas de inscripción de los dos primeros años. A través de este pilar, se introduce a las jugadoras en clubes de su zona y se les proporciona un plan de fuerza y preparación a medida, además de orientación por parte de entrenadores de fútbol y mentores.

El pilar de apoyo a la formación les brinda la oportunidad de inscribirse en cursos para entrenadoras y árbitras, así como una invitación a unirse a comunidades de mentores organizadas por la Federación Estadounidense de Fútbol. Además, se les proporciona acceso a recursos de aprendizaje, como el Centro de Capacitación de la FIFA o el LinkedIn Learning, y se les ofrece la oportunidad de estudiar para el diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia en el deporte, de 18 meses de duración.

Por último, el pilar de apoyo al bienestar les brinda acceso a terapia y programas de bienestar, así como cursos de idiomas en línea. Asimismo, se inscribe a las participantes en el servicio de la FIFA de protección en redes sociales.

A cada jugadora se le asignará un responsable de apoyo, con el objetivo de garantizar que todas las integrantes de la selección afgana de refugiadas reciban todas las oportunidades posibles para progresar y rendir al máximo.

Esta pionera iniciativa, que proporciona a la selección afgana de refugiadas la posibilidad de disputar partidos internacionales tras casi cuatro años de ausencia en la escena mundial, arrancó el año pasado con la organización de diferentes concentraciones de selección de jugadoras en Inglaterra y Australia. Hamill y su equipo hicieron pruebas a aproximadamente 70 jugadoras, y las 23 elegidas formaron parte de la primera selección afgana de refugiadas que participó en la edición inaugural del certamen FIFA Unites: torneo femenino™, una competición amistosa en la que participaron cuatro equipos (el Afghan Women United, Chad, Libia y Túnez) y que se celebró en el Estadio Municipal de Berrechid.

Tras caer derrotadas ante Chad y Túnez en sus dos primeros encuentros, las pupilas de Hamill se desquitaron a lo grande en el tercero con un rotundo 7-0 contra Libia. Gracias a esta victoria, la selección afgana de refugiadas se hizo con la tercera plaza del certamen, disputado en formato de liguilla. Después del arduo y valiente periplo que ha llevado a las integrantes del combinado afgano desde su tierra natal a sus países de adopción y ahora a la escena internacional, las celebraciones posteriores al torneo nos regalaron escenas emocionantes y conmovedoras. Las jugadoras se fueron de Marruecos con la cabeza bien alta en lo que fue el comienzo de su andadura.

La estrategia de actuación de la FIFA para el fútbol femenino de Afganistán, que incluye tres pilares, constituye un compromiso a largo plazo para apoyar a las mujeres afganas que viven dentro del país y en el extranjero. El primer y el segundo pilar implican, respectivamente, la prestación de apoyo humanitario y logístico a las mujeres de Afganistán y la organización de actividades de promoción y diplomacia con las partes y entidades pertinentes a fin de garantizar un acceso al deporte a largo plazo. Por su parte, el tercero pretende proporcionar apoyo a las jugadoras afincadas fuera de Afganistán y ha implicado la creación de la selección afgana de refugiadas.