Metodología

Todos los datos relativos a los traspasos que se muestran en este sitio web se refieren exclusivamente a traspasos internacionales de futbolistas profesionales de fútbol once. Las cifras están redondeadas. Todos los datos corresponden a transacciones individuales que clubes y federaciones han comunicado directamente en el sistema de correlación de transferencias de la FIFA (TMS).

Periodo analizado

Los periodos analizados para la elaboración del Global Transfer Report siempre abarcan un año natural completo, del 1 de enero al 31 de diciembre.

De cara a la elaboración de las panorámicas de los traspasos de enero, los periodos analizados siempre abarcan el intervalo comprendido entre el 1 de enero y el último día del periodo de inscripción oficial de las federaciones miembro de la FIFA con mayor actividad, a saber, el 1 de febrero para 2021, el 31 de enero para 2022 y 2023, el 1 de febrero para 2024, y el 4 de febrero para 2025.

De cara a la elaboración de las panorámicas de los traspasos de mediados de año, los periodos analizados siempre abarcan el intervalo comprendido entre el 1 de junio y el último día del periodo de inscripción oficial de las federaciones miembro de la FIFA con mayor actividad, a saber, el 5 de octubre para 2020, el 31 de agosto para 2021, el 1 de septiembre para 2022, 2023 y 2024, y el 2 de septiembre para 2025.

Fecha del traspaso

A efectos de todos los informes sobre traspasos, se considera la fecha del traspaso aquella en que la federación que contrata solicitó el certificado de transferencia internacional (CTI) o, si la operación no requería dicho documento, la primera fecha en que la transferencia alcanzó uno de los cuatro estados que indican finalización en el TMS («Cerrada», «Cerrada. Esperando pagos», «En préstamo. Esperando finalización» o «En préstamo. Esperando pagos»). En los informes únicamente se incluyen traspasos cuya fecha esté dentro del periodo contemplado.

Traspasos pendientes

A efectos de las panorámicas de los traspasos, se distingue entre traspasos finalizados y pendientes. Se considera que un traspaso está finalizado si ha alcanzado uno de los cuatro estados que indican finalización en el TMS (véase el apartado anterior, «Fecha del traspaso»). Los traspasos pendientes son aquellos para los que la nueva federación del jugador solicitó el CTI antes de que concluyera el periodo contemplado y aún no lo ha recibido, por lo que la federación no ha podido inscribir todavía al futbolista, cuyo estado en el TMS es «Esperando entrega del CTI», «Esperando recepción del CTI», «Esperando respuesta al rechazo de la solicitud del CTI», «Esperando confirmación de la inscripción provisional», «Esperando confirmación de inscripción», «La asociación anterior ha rechazado la solicitud de CTI y la nueva asociación ha impugnado esa decisión», «Esperando decisión» o «A la espera de que se notifique la decisión».

Los traspasos pendientes solo se tienen en cuenta con relación al periodo analizado más reciente. Los datos se actualizan a diario.

Costes de traspaso

En este sitio web, los costes de traspaso son la suma de todos los costes declarados en el TMS (pago fijo, pago variable y pago por liberación o rescisión). Todos los costes se consideran pagos por anticipado a efectos de cálculo, sin perjuicio del pago a plazos que puedan acordar los clubes. Todos los importes se convierten automáticamente a USD según el tipo de cambio del día en que se haya introducido la orden de transferencia en el TMS. La suma de los costes de traspaso abonados y recibidos se muestran por confederación y federación, a menos que los clubes de la zona correspondiente hayan finalizado un único fichaje entrante o saliente que conlleve costes de traspaso.

Tipos de traspasos

Se distingue entre cuatro tipos de traspasos internacionales.