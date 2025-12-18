Los honorarios de los agentes de clubes alcanzan nuevas cotas en 2025

Los clubes del fútbol profesional masculino abonaron a los agentes honorarios por valor de 1370 millones de USD, lo que supone un incremento de más del 90 % con respecto al año pasado

Los equipos del fútbol profesional femenino gastaron más del doble en honorarios de agentes que en 2024

En el fútbol masculino, los clubes ingleses lideran el gasto con un desembolso total de 375 millones de USD

Según indica el Informe sobre agentes de fútbol de la FIFA de 2025, los clubes han gastado este año (entre el 1 de enero y el 1 de diciembre) un total de 1370 millones de USD en concepto de honorarios de agentes por traspasos internacionales del fútbol profesional masculino, lo que supone un incremento de más del 90 % con respecto a 2024.

Esta cifra representa el mayor desembolso total durante un año completo y supera con creces el récord anterior, que se registró en 2023 (889.4 millones de USD).

La proporción más elevada del gasto mundial en agentes corresponde a los clubes afiliados a la UEFA. La primacía de Europa en este apartado se puede atribuir en especial al desembolso de más de 375 millones de USD que han efectuado los clubes ingleses, con mucho los que más han gastado en este concepto.

En el segundo puesto de esta clasificación se sitúan los clubes alemanes, con 165 millones de USD. Inglaterra registró el mayor porcentaje de fichajes en los que participó un agente en el club de destino, con un 51.1 %, mientras que Serbia se anotó la mayor tasa de traspasos mediante un agente en el club de origen, con un 28.7 %.

Este año, los agentes de clubes han intervenido en un total de 3010 traspasos internacionales, lo que supone un nuevo récord y un incremento del 38.1 % con respecto a 2024. En 2025, se han producido 3730 traspasos internacionales en los que un agente ha representado al jugador fichado, lo que equivale al 15.3 % del total y supone un aumento del 19.9 % en comparación con el año pasado.

En el fútbol profesional femenino, el desembolso de los clubes en servicios de agentes ha ascendido a más de 6.2 millones de USD, una cifra más de 13 veces superior a la registrada en 2020 y más del doble que la del año pasado (3.1 millones de USD).

Este año, el primer examen de la FIFA para agentes de fútbol efectuado completamente en línea, con vigilancia en directo, recibió 16.117 solicitudes, la cifra más alta de la historia del examen. Las candidaturas procedieron principalmente de Reino Unido, Francia, Estados Unidos, España y Brasil, por este orden. Desde el 4 de diciembre de 2025, en el mundo hay ya 10.525 agentes con licencia.

"Las cifras de este año confirman la creciente relevancia que tienen los agentes en el fútbol profesional —ha declarado Patricio Varela, jefe del Departamento de Agentes de la FIFA—. Esperamos que el año próximo continúe una tendencia que incide en la importancia de tener en vigor un Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol exhaustivo para apuntalar esta evolución".