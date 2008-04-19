Marta: "Alemania 2011 puede ser una gran revancha"

Marta Previous 01 / 01 hofvnz6dau4wc5a8qonx.jpg Next

El sueño de Marta (22 años) de conseguir el primer gran título para la selección nacional femenina de Brasil se desvaneció en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2007 contra Alemania (0-2) en el Estadio Hongkou de Shangai; el día en que la guardameta alemana, Nadine Angerer, detuvo un penal lanzado por la estrella brasileña cuando el marcador aún reflejaba un 0-1. Aquel fatídico día, al cabo de la final, Marta tuvo que hacer acopio de toda su entereza para recibir el merecido reconocimiento a su actuación, en forma de Bota de Oro y Balón de Oro.

"Aquel penal pudo cambiar la historia. Está claro que, aunque yo hubiera acertado, es posible que hubiéramos perdido de todos modos, o bien que el gol nos hubiera servido de revulsivo. En fin, el destino de Brasil era perder aquella final".

FIFA.com visitó a la Jugadora Mundial de la FIFA 2006 y 2007 en Suecia, donde brilla en las filas de Umea IK, y conversó con ella sobre sus esperanzas de revancha para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011.

Marta, ¿Alemania 2011 es quizá la última ocasión de ganar un gran título para toda una generación de futbolistas brasileñas? Sin duda, la Copa Mundial 2011 es una gran oportunidad para Brasil. Lo fundamental es que nos respeten las lesiones y que todas las jugadoras lleguen al torneo en plena forma. Alemania 2011 puede ser en una gran revancha.

En China 2007, la selección nacional brasileña encandiló a todos con su jogo bonito, pero el título finalmente se fue para Alemania. ¿La táctica es más importante que la técnica? Ésa sí que es una pregunta difícil. Alemania y Brasil son dos excelentes selecciones con estilos de juego muy diferentes. Puede decirse que la selección alemana fue mejor, ya que se llevó la final. Sin embargo, lo cierto es que fueron los pequeños detalles los que decidieron el resultado.

¿Alemania y Brasil son las dos grandes favoritas para la Copa Mundial Femenina 2011? Sí, creo que tanto Alemania como Brasil son las dos principales favoritas, pero en ningún caso hay que olvidar a Suecia, Estados Unidos y Noruega.

¿Qué opinión le merece Alemania como anfitriona de la Copa Mundial Femenina 2011? Estoy segura de que Alemania va a presentar una organización excelente, combinada además con numerosos eventos alrededor del torneo. La Copa Mundial 2011 va a ser toda una fiesta tanto para las selecciones como para los aficionados. Alemania es una de las potencias del fútbol femenino, y todo el mundo conoce su proverbial infraestructura. Creo que para el fútbol femenino es muy importante organizar la Copa Mundial en un país con unas condiciones tan excelentes.

¿Cuál es su opinión sobre los aficionados alemanes? Sería muy emocionante jugar en 2011 contra Alemania. Supondría una motivación especial enfrentarnos a las alemanas ante su público. Además, nadie ignora que se ha venido fraguando una rivalidad deportiva especial entre Alemania y Brasil en el fútbol femenino.

¿Hay alguna de las posibles sedes de la Copa Mundial en la que le gustaría especialmente jugar? No me lo había planteado. Lo que tengo claro es que me gustaría jugar el último día en la sede que acoja la final del torneo.

¿En qué medida puede contribuir Alemania 2011 a que el fútbol femenino se consolide en la escena internacional? La Copa Mundial es una ocasión excepcional para fomentar el fútbol femenino en otros países distintos de los que tradicionalmente han apostado por esta disciplina, como Alemania y Suecia.

¿Se mudaría algún día a Alemania para disputar la Bundesliga femenina? Es una posibilidad. Naturalmente, sé que la Bundesliga femenina tiene un gran potencial. Me estimula enfrentarme a equipos fuertes y disputar torneos atractivos. No sería mala idea en el futuro.

Se la considera la homóloga de Ronaldinho. ¿Es Ronaldinho un ejemplo para usted? Es cierto, a menudo se comenta eso. Es todo un honor para mí que me comparen con Ronaldinho. Él es un ídolo del fútbol mundial, pero reconozco que cuando juego no pienso en ejemplos.