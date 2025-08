Olga Carmona: "Hemos notado que la gente se ha enganchado con esta selección"

Más de tres meses en el que no solo las jugadoras, si no todo un país, se han ido acostumbrando a un éxito sin precedentes. Niñas y niños ya hablan de Aitana [Bonmatí], Olga [Carmona], Alexia [Putellas] o Jenni Hermoso como lo suelen hacer de cualquier jugador de la selección masculina. De mayores quieren ser como ellas. Son ya ejemplos en los que fijarse.

Ahora ellas son las referentes, las que ven sus nombres en las camisetas de los aficionados y sienten las miradas de ilusión de jóvenes y mayores. "Al principio me impactaba un poco que me reconocieran por la calle, pero ya lo llevo con naturalidad. Es bonito que los niños te reconozcan. Es fruto de que se están haciendo bien las cosas", destaca la sevillana de 23 años.

Mirar a estos pequeños le hace recordar unos comienzos que no fueron fáciles. "Me acuerdo de la pequeña Olga que comenzó a jugar en la tierra", nos cuenta durante la entrevista, aunque echa su mirada al frente y reconoce que a diferencia de lo que les pasó a ellas, ahora las nuevas generaciones de jugadoras sí que tienen en quién fijarse.

Se suele decir que lo difícil no es llegar, si no mantenerse. A eso también se están acostumbrando, obligándolas a elevar su nivel de autoexigencia.

"En lo personal me supone mucha exigencia, aunque por supuesto que lo que me está pasando es un orgullo. No quiero que se me recuerde solo por ese gol en la final, que también, si no que quiero seguir construyendo y seguir formando parte de esta selección y conseguir muchos más éxitos".