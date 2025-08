Paquetes de servicios preferentes para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™: "Un paso más allá" ("Above and Beyond") a partir de 170 USD

A cuatro meses para la histórica Copa Mundial Femenina de la FIFA™, aficionados de 25 países deseosos de ir "Un paso más allá" ("Above and Beyond") en Australia y Aotearoa Nueva Zelanda ya han adquirido sus paquetes de servicios preferentes con entrada. Los paquetes, que se pueden comprar a partir de 170 USD (250 AUD y 275 NZD) e incluyen la entrada, comida y bebida, todavía están disponibles para los 64 partidos de un torneo que enfrentará a 32 selecciones por primera vez en la historia.