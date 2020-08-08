Van de Sanden: "Es increíble las cosas que puede hacer Marozsan"

Shanice van de Sanden repasa su “locura de trayectoria” en el fútbol

Habla de los dos trofeos más que intentará conquistar el Lyon este mes

2023 “será alucinante”, según la delantera internacional holandesa

Cuando ella baila, toda la afición de las Oranjeleeuwinnen baila. Cuando ella sonríe, toda la sala sonríe con ella. Y cuando no está en el trabajo luciendo un uniforme completamente naranja (Países Bajos) o completamente blanco (Olympique de Lyon), todo el mundo sucumbe a su magnetismo y la mira deseando parecerse a ella.

En efecto, cuando Shanice van de Sanden aparece en las cenas posteriores a la final de un torneo, no parece que acabe de estar corriendo por el césped durante 90 minutos, sino que parece salida directamente de una sesión de fotos para la portada de Vogue o ELLE. Con su magnética fotogenia, su enorme carisma y su atrevimiento al ataviarse, Shanice van de Sanden es la emperatriz futbolística del estilo ‘casual-chic’.

Ah, y viene a ser igual de creativa sobre el césped… La chica nacida en la misma ciudad que Wesley Sneijder y Marco van Basten ha totalizado 5 asistencias en sus dos últimas finales disputadas de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA (con un promedio alucinante de una asistencia cada 17,6 minutos).

Este domingo por la noche, Van de Sanden afrontará otra final copera (contra el París Saint-Germain en el choque decisivo de la Copa de Francia), mientras que el Bayern de Múnich aguarda en los cuartos de final de la gran cita continental a finales de mes. Van de Sanden conversó con FIFA.com sobre el intento de su club por completar un agosto de ensueño, sobre cómo se mantuvo en forma durante el confinamiento, su pasión por servir goles, los aficionados de la selección holandesa, los Juegos Olímpicos de Tokio y la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

En primer lugar, ¿cómo se mantuvo en forma durante el confinamiento?

Teníamos a muchas chicas de la selección nacional aquí en Holanda (Jill Roord, Lieke Martens, Danielle van de Donk, Sari van Veenendaal, Kika van Es, Inessa Kaagman, Danique Kerkdijk y algunas más); así que nos entrenábamos 10 o 11, y era bastante divertido. Aunque teníamos que permanecer separadas un metro y medio, podíamos hacer centros, pases, ejercicios de carrera... Pero aun así, era complicado mantener la forma. Se podía hacer lo que hicimos, o ir a correr 5 kilómetros, pero no equivale a un entrenamiento futbolístico apropiado. Con todo, si tu mentalidad es buena, estarás bien. Lo pasamos genial. Entrenábamos juntas dos veces a la semana, el martes y jueves por la mañana, y los demás días yo salía a correr y hacía trabajo de gimnasio en casa. Además, tenía a mi novia en casa, por lo que hicimos entrenamiento Tabata las dos y también estuvo divertido.

¿Qué más hizo para mantenerse ocupada?

Para ser sincera, necesitaba de veras espacio . Después del Mundial resultó duro, y mi vida personal había cambiado mucho en los tres últimos años, por lo que necesitaba ese descanso. Lo disfruté de veras, y también dediqué tiempo a cambiar mi mentalidad, porque en el último año había tenido problemas. Trabajas muy duro para dar lo mejor de ti misma en el campo y, si las cosas no salen, te enfadas y te entristeces. Eso es lo que me pasó después del Mundial, y por eso necesitaba de veras tener mi espacio durante el coronavirus. Me siento mejor por ello.

El Olympique de Lyon volvió a entrar de lleno en materia con la semifinal de la Copa de Francia. El siguiente compromiso es la final, este domingo contra el París Saint-Germain. ¿Qué le parece el rival?

Un PSG-Lyon siempre es un partidazo. Tengo muchísimas ganas de jugarlo. El PSG ya era un equipo muy fuerte, y ha incorporado jugadoras nuevas. Ramona Bachmann es una jugadora capaz de cambiar un partido. Diani y Nadia Nadim también son grandes delanteras. Luego tienen a Formiga en el mediocampo... Tienen muchas jugadoras muy buenas, pero el Lyon también cuenta con algunas de las mejores jugadoras. Será muy interesante de jugar y de ver.

Hablando de finales, usted totalizó 5 asistencias en las dos últimas finales de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. ¿Qué hace que Shanice van de Sanden obre milagros en los partidos más trascendentales?

Creo que soy una jugadora que está hecha para las finales. Estoy concentrada en cada partido, pero las finales te dan ese algo adicional. Estás muy cerca de ganar un trofeo; así que por eso doy todo lo que llevo dentro por mi equipo. ¿Por qué no debería una darlo absolutamente todo? Me exprimo yo misma. No necesito que nadie más me empuje. Sé lo que se siente al ganar trofeos y quiero ganar más. A veces no puedo creerme que sume 5 asistencias en dos finales de Liga de Campeones. Me parece una locura. Estoy realmente orgullosa de ello. Ojalá vuelva a suceder, y ojalá marque también un gol en una .

¿Servir un gol le da tanta alegría como marcarlo?

Sí, sin duda. Cuando encaro la portería contraria, tal vez pueda marcar, pero si una compañera está en mejor posición (aunque sólo sea por un 1%), yo le pasaré el balón. Creo que eso es importantísimo. Hace que las jugadoras estén más cercanas entre sí, y hace más fuerte al equipo. Tengo una sensación realmente magnífica cuando doy una asistencia, así que para mí es igual que marcar.

El Lyon se enfrenta al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones dentro de dos semanas. ¿Qué le parece el Bayern?

Tiene un gran equipo, con algunas jugadoras nuevas. También conozco a algunas de sus jugadoras. Se entrenaron durante el confinamiento, y volvieron a jugar mucho antes que nosotras. Vienen de completar la liga alemana y eso no ocurrió en Francia, por lo que pienso que estarán bastante en forma. Pero nosotras hemos estado entrenando muy bien durante el último mes, y creo que también estaremos preparadas para el encuentro. Pienso que será un partidazo.

Dada la lesión de Ada Hegerberg y el formato de eliminatorias a partido único en España, ¿cree que ganar la Liga de Campeones sería el mayor éxito este año del Lyon?

Sí, creo que sí. Normalmente, si no juegas bien en el primer encuentro, tienes una oportunidad de arreglarlo, pero ahora, si perdemos estamos fuera de la Liga de Campeones. Ocurre lo mismo con la Eurocopa o el Mundial: puede pasar cualquier cosa. Se trata del equipo que entre en una dinámica perfecta. Estamos concentradas en el primer partido (y el Bayern será realmente complicado), pero si ganamos , posiblemente será nuestro mayor logro.

¿Qué piensa de Hegerberg?

Es una jugadora magnífica. Es una locura pensar que acaba de cumplir 25 años, porque ya ha conseguido muchísimo. Ha sido muy importante para nuestro equipo, y lo sigue siendo incluso cuando está lesionada. Está siendo un periodo duro para ella, pero es una persona fuerte dentro y fuera del campo. Es muy madura.

Hablando de juventud, ¿cómo se inició en el mundo del fútbol, y quiénes eran sus ídolos de pequeña?

En realidad era bastante mayor; no jugué al fútbol hasta que tenía 12 años. Un vecino se pasó por casa de mi madre y dijo: “Shanice, ¿por qué siempre estás en casa, y nunca fuera haciendo amistades?”. Yo respondí que me sentía cómoda a solas en casa. Él dijo que debía probar con el fútbol, preguntó a un club de fútbol local si tenían sitio para una chica en su equipo, y el día que empecé a entrenar comenzó todo. Cuatro años después, hice mi debut con la selección nacional. Es realmente delirante... Cuando esto acabe, echaré la vista atrás y pensaré: “Ha sido una locura de trayectoria; la gente sueña con hacer esto”. Pero mi trayectoria no se ha acabado, y ahora estoy concentrándome en ganar más trofeos. Como el fútbol realmente no formaba parte de mi vida, la verdad es que de pequeña no tuve ídolos, pero Cristiano Ronaldo es un jugador al que respeto un montón dentro y fuera del campo. Es uno de mis ídolos.

¿Cómo fue su experiencia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA el año pasado?

La experiencia fue magnífica. Fue un campeonato realmente grandioso. Atrajo mucha atención sobre el fútbol femenino y creo que, desde ese campeonato, han cambiado muchas cosas en sentido positivo para el fútbol femenino. Es algo de lo que estoy realmente orgullosa. Y también estoy muy orgullosa de la medalla de plata. Fue un Mundial complicado, pero jugamos bien y llegamos a la final. Yo quería conseguir más para el equipo. No salió como quería, pero todo sucede por una razón, y la medalla de plata está genial.

¿Qué le parecieron los aficionados de las Oranjeleeuwinnen en Francia 2019?

Nosotras estábamos en el hotel, concentradas en los partidos. Pero veíamos fotos y vídeos en las redes sociales, con todo el mundo por las calles; y todos de naranja, cantando y bailando. Eso te da una inyección de moral; algo extra para jugar bien por tus aficionados. Es algo de lo que estoy muy orgullosa: nuestro país es pequeño, pero nuestros aficionados están en todas partes.

¿Le hace ilusión disputar los Juegos Olímpicos?

Me hace muchísima ilusión jugar en los Juegos Olímpicos. Acudir a los Juegos Olímpicos ya es un gran logro. Tenemos que esperar un año más, pero estoy deseando que lleguen. Siempre he querido disputar los Juegos Olímpicos, y ahora eso va a suceder. Siempre veía los Juegos Olímpicos por televisión. Solía ver todos los deportes, porque es un acontecimiento realmente grandioso.

¿Cree que Estados Unidos está a otro nivel con respecto a Países Bajos?

Creo que Países Bajos puede estar a su altura, pero sin duda, Estados Unidos es increíble. Está muy por delante de nosotras en algunos aspectos, pero aun así creo que en el campo, si mantenemos la concentración, podemos plantearle un encuentro realmente bueno. Pienso que Estados Unidos gana trofeos porque tiene magníficas jugadoras, mucha experiencia, y mucho apoyo de su país. Esperemos que eso suceda con más países, pero se necesita tiempo para eso.

¿Qué le parece que la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFAvaya a Australia y Nueva Zelanda?

Uff... ¡me muero de ganas! Siempre les he dicho a mi madre y mis amigos: “Deseo de veras visitar Australia y Nueva Zelanda”. Estoy muy ilusionada con este Mundial. Será alucinante.

Por último, ¿quién cree que es la mejor jugadora del mundo ahora mismo?