Tite: "Neymar se ha convertido en arco y flecha a la vez"

Tite habla del año que se tomó para estudiar el fútbol a fondo

Elogia a Neymar, a De Bruyne y a la Italia de Roberto Mancini

Explica por qué medirse a Argentina es más que un clasificatorio mundialista

“Sobrevivir mucho tiempo en un país que tiene 200 millones de entrenadores de la Seleção es imposible”, resumió Luiz Felipe Scolari sobre el que muchos consideran el puesto más exigente que hay en el fútbol.

Sobrevivir bajo el severo escrutinio de los insaciables hinchas de Brasil es, en efecto, similar a sobrevivir en el desierto de Lut. Para los brasileños, sencillamente, no es suficiente con ganar. Hay que ganar con un garbo y una autoridad inconmensurables.

Mario Zagallo fue el octavo seleccionador de Brasil en los cinco años previos a México 1970. En 1991, Carlos Alberto Parreira fue el cuarto que ocupó el cargo en poco más de un año. Diez años después, Scolari se convirtió en el cuarto en nueve meses… Históricamente, solo un hombre –Flavio Costa, que se mantuvo al frente entre 1944 y 1950– ha durado más de cinco años en el banquillo de la Canarinha.

Sin embargo, ahora está listo para emularlo un técnico que no solo está sobreviviendo en ese azaroso puesto, sino también prosperando. De 52 partidos, Tite ha ganado 38 y únicamente ha perdido 4. Es más, Brasil se mantiene invicto en sus últimos 21 partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA™, incluidas 16 victorias.

El técnico de 59 años ha dirigido el mejor comienzo de Brasil en unas eliminatorias mundialistas, superando las cifras que lograron Júnior, Sócrates, Zico y compañía en 1981. Y en un país donde, para muchos, el futebol-arte es tan primordial como los tres puntos, está logrando saciar a los insaciables.

Tite hizo un hueco en su apretada agenda –ve y analiza partidos con la regularidad que otros brasileños beben café– para conversar con FIFA.com sobre los próximos duelos contra Colombia y Argentina; sobre Diego Armando Maradona, Neymar, Philippe Coutinho y Alisson, sobre su admiración por Kevin De Bruyne y la Italia de Roberto Mancini; y sobre por qué se tomó un año fuera de los banquillos para estudiar el deporte rey.

Tite, 4 encuentros, 12 puntos, 12 goles a favor y 2 en contra. ¿Cómo valora el arranque de Brasil en las eliminatorias mundialistas?

Cada partido, cada etapa tiene su propia historia. Tenemos que fijarnos en la visión de conjunto. La pandemia nos quitó algo; afectó a la calidad del fútbol. En líneas generales, la calidad que mostramos en tres de esos partidos superó mis expectativas, y contra Venezuela tuvimos muchas dificultades. Es un proceso de crecimiento. Los puntos reflejan el rendimiento del equipo, y nuestro total me impresiona.

Los próximos rivales son Colombia y Argentina, que lleva invicta desde que cayó ante Brasil en la Copa América, y que goza de talentos como Dybala, Correa, Messi, Lautaro Martínez y Agüero…

Son dos partidos muy importantes. Las eliminatorias están muy equilibradas. En la pasada edición, los dos partidos contra Colombia fueron, técnicamente, los mejores que jugamos. Ambas selecciones buscaron atacar, crear… y causaron problemas al contrario. Fueron encuentros muy nivelados. Los dos encuentros fueron muy complicados para nosotros. Los derbis tradicionales –Brasil-Argentina, Brasil-Uruguay– tienen un componente histórico muy fuerte. Y Argentina tiene grandes individualidades. Para mí, un Brasil-Argentina, además de ser un clasificatorio mundialista, es otra competición en sí misma.

Hablando de Argentina, hace poco falleció tristemente Maradona. ¿Qué pensaba de él?

Permítame utilizar la referencia de Careca, con quien tengo buena relación. La habilidad técnica de Maradona, su capacidad para improvisar, su creatividad… Careca siempre tuvo que permanecer sumamente atento simplemente para superar la ‘dificultad’ y mantenerse al nivel de un jugador tan excepcional. En la cancha, Maradona era extraordinario.

Y hablando de grandes jugadores, ¿qué le parece Neymar?

Neymar ha madurado mucho. Antes, cuando estaba en el Barcelona y en mis comienzos con la Seleção, era un jugador que estaba echado a la banda, metía goles, tenía velocidad, regateaba, hacía jugadas individuales… Ahora ha ampliado su ámbito de juego y, además de ser un goleador, fabrica jugadas para los demás. Ahora es lo que llamamos un “arco y flecha”: es capaz de construir y de rematar. Ha aumentado su arsenal.

¿En qué medida es importante Philippe Coutinho para la Seleção?

Desde que asumí el cargo, la Seleção ha ido pasando por fases. La más memorable fue en las eliminatorias para el Mundial de 2018. Fue la mejor versión de la Seleção. Creamos muchas ocasiones, metimos muchos goles, encajamos solo unos pocos, fuimos regulares… y lo hicimos con un juego realmente bonito. Coutinho, en esos clasificatorios, fue lo que yo llamo un “flotador externo”. Primero estuvo escorado a la derecha, con libertad para crear. Luego, cuando se lesionó Renato [Augusto], jugó en el centro, en una posición un poco similar a la que ocupaba en el Liverpool. También lo hizo bien allí. Ha pasado por altibajos, pero es un gran jugador y está en una forma magnífica.

¿Cree que Alisson es el mejor portero del mundo?

Creo que ser [el mejor] y serlo en determinado momento son dos cosas diferentes. ¿Está entre los tres mejores del mundo? No tengo la menor duda; estoy convencido al 100%. Para decir que es el mejor, tendría que examinar muy detenidamente a todos los porteros para comparar. Pero creo que, durante el último año, fue el mejor. ¿Fue mejor que Neuer? Sí. ¿Mejor que Ter Stegen? Sí. ¿Mejor que Oblak? Sí.

Aparte de Brasil, ¿cuál cree que es la mejor selección del mundo ahora mismo?

Es difícil de decir… Con la pandemia, no ha habido muchas ocasiones para que las selecciones muestren lo que son capaces de hacer. Brasil, Argentina, Colombia han tenido muy pocas oportunidades. Las europeas han jugado ocho veces; cuatro más que nosotros. Italia ha vuelto jugando un fútbol que, para mí, es mucho más bonito de ver. Mancini ha hecho un trabajo magnífico. Ha instaurado una escuela futbolística como Arrigo Sacchi. Creo que [Italia] tiene un mayor equilibrio entre el juego defensivo –por el que es famoso típicamente e históricamente– y el ofensivo. Bélgica sigue teniendo a esta generación magnífica. Es una gran selección, tiene grandes talentos individuales y uno de los jugadores más talentosos del mundo: De Bruyne. Francia también está muy fuerte.

¿Quiénes cree que son los tres mejores jugadores del mundo actualmente?

Yo diría los tres por los que voté [para el premio The Best al Jugador de la FIFA]. Primero Neymar, segundo Lewandowski, tercero De Bruyne. Antes de lesionarse, Neymar estaba, incluso desde su propio punto de vista, en una forma fantástica. Lewandowski es un delantero increíble. De Bruyne es capaz de hacer cosas que otros no son capaces. Su improvisación, su determinación… Me encanta verle jugar.

¿Puede explicarnos esa decisión que tomó a finales de 2013, consistente en hacer un paréntesis de un año como entrenador para recorrer el mundo y estudiar el fútbol?

Yo siempre he estudiado el fútbol, y quería ampliar mis conocimientos, mis ideas. Cuando me marché del Corinthians, era la oportunidad perfecta para estudiar a otros entrenadores y equipos en mayor medida, de primera mano. Lo había ganado todo en el fútbol de clubes: la liga brasileña, la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes, donde vencimos al Chelsea... Pensaba que el siguiente paso era la Seleção, y quería mejorar como entrenador todo lo que pudiese. Leí libros sobre Simeone y Guardiola. Estudié lo que consiguió Bianchi con Boca Juniors y lo que logró Cruyff en el Barcelona.

El fútbol es diferente por todo el mundo; cada sitio tiene cosas diferentes que puedes aprender. Fui a ver a Bianchi y a escuchar sus ideas, que fueron muy perspicaces. Pasé un tiempo en el Arsenal; y también con Ancelotti en el Real Madrid. Estudié al Manchester City, campeón de Inglaterra, al Bayern de Múnich, campeón de Alemania… Traté de aprenderlo todo: lo que se cuece entre bastidores, el entrenamiento, la táctica y lo que sucede en el campo. Todo… Vi todos los partidos del Mundial de 2014, tomé apuntes, los analicé… Ese periodo fue muy importante para mi carrera.

¿De qué entrenador ha aprendido más?