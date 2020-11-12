Renato Tapia: "Perú va a clasificar, estoy completamente seguro"    

Tras su presencia en Rusia 2018, Perú quiere redoblar la apuesta en Catar

El equipo es candidato a uno los 4 cupos directos de la Eliminatoria sudamericana

Hablamos con uno de sus pilares, Renato Tapia, antes de una nueva doble fecha

Cuando en 2017 Perú dio la campanada y clasificó para una Copa Mundial de la FIFA tras más de tres décadas de ausencia, Renato Tapia era una joven promesa del ilusionante grupo liderado por Ricardo Gareca.

Tres años después, el mediocentro ya sabe lo que es jugar un Mundial, ser titular en una final de Copa América y acaba de aterrizar en el Celta de Vigo español tras años fogueándose el fútbol holandés. A sus 25 años está en el mejor momento de su carrera y afronta sus segundas Eliminatorias con la confianza de quien ya ha experimentado su dureza y salido airoso.

El camino a Catar 2022 acaba de comenzar, pero ni la Albirroja de Gareca es ya una sorpresa, ni Tapia y sus compañeros de generación unos novatos. “Vamos a clasificar”, asegura convencido en esta charla previa a los próximos compromisos de Perú ante Chile y Argentina.

Nuevo país, nueva liga, nuevo equipo, compañeros… Pero es un fijo en el Celta desde su llegada. ¿Contento por la rápida adaptación?

Pensé que me iba a costar un poco más dado que era todo nuevo y que la española es una liga que te exige muchísimo más, pero soy uno de los que más ha jugado. En el Feyenoord no tenía mucha continuidad y no me esperaba tener un inicio de temporada tan contundente. Es algo que deseaba hace muchísimo tiempo.

Es uno de los mejores recuperadores de la Liga, pero al Celta le está costando y está en la parte baja de la tabla. ¿Cómo puede revertirse la situación?

En lo personal es muy grato tener esos números, pero no vale si no conlleva los 3 puntos para el equipo. No hemos tenido los resultados que hemos querido, pero en cuanto a juego y ocasiones, sobre todo en casa, hemos hecho muy buenos partidos. Es un campeonato largo y ojalá que esto se revierta pronto, Si no, nos puede llevar a sufrir como en los dos últimos años (ndlr: en las dos últimas temporadas el Celta coqueteó con el descenso).

Dio el salto a Europa tan pronto que nunca jugó profesionalmente en Perú, solo en Países Bajos y ahora en España. ¿Qué saca de su experiencia holandesa?

He vivido muchas cosas que me han hecho madurar más rápido. A los 16 años fui al Twente a una prueba y me quedé. Iba y venía entre Perú y Holanda, fueron años de mucho viaje, pero lo disfruté muchísimo. Lo primero fue aprender holandés, pero me gustó. Me interesan los idiomas y aprender otras culturas.

En lo futbolístico saqué muchas cosas. En Holanda se osan más de usar jugadores muy jóvenes con la idea de que cuando tengas 18 o19 años ya tengas cerca de 50 partidos en primera. Eso me ayudó mucho cuando llegué a la absoluta de Perú. Ves la selección desde otra perspectiva.

Con 53 partidos, es todo un veterano en la Blanquirroja. ¿Qué le pide Ricardo Gareca en el medio campo?

Mucho compromiso, mucha serenidad a la hora de tener el balón. Ricardo es un muy buen técnico, un entrenador que ve lo táctico y lo técnico. Es un guía. Nos habla mucho, nos ayuda muchísimo a descifrar los detalles de lo que está pasando en los partidos y que por ahí uno, con la calentura, no ve. Me ha enseñado a crecer y lo valoro mucho.

Clasificó a Perú al Mundial, lo hizo subcampeón de América… Gareca es un ídolo para la afición. ¿Qué aspecto de su personalidad destacaría?

Mucha gente lo ve muy serio, pero tiene su sentido del humor. Cuando lo agarramos de buen humor ahí tratamos de bromear con él y se ve que ha sido jugador y que conoce el ambiente, sabe cómo manejar el grupo… En un equipo lo más importante es la comunicación, y tanto él como su comando técnico lo saben hacer muy bien. Creo que esa ha sido la llave para nosotros estar más tranquilos y enfocarnos solamente en el fútbol.

Son sus segundas Eliminatorias y Perú mantiene el bloque que clasificó a Rusia. ¿Ayuda la experiencia adquirida?

Estas Eliminatorias son el triple de complicadas. Las otras selecciones ya saben a qué juega Perú, que somos un equipo que inventamos mucho, sobre todo de tres cuartos para arriba. Este no es el Perú de hace muchos años, que no era fuerte en casa, que perdía de visita… En el camino a Rusia pasaron cosas que nos hicieron darnos cuenta de que estábamos a la par de cualquier otra selección y que se podían sacar resultados buenos en todas partes. Ganamos por vez primera en Quito, vencimos de visita a Paraguay tras 12 años… Eso nos hace tener otra perspectiva de estas Eliminatorias.

De hecho, han pasado a convertirse en candidatos firmes a uno de los cuatro boletos directos a Catar. ¿Puede pesarles esa presión extra?

Es un tema de acostumbrarse, ¿no? Nunca nos hemos sentido favoritos. Lo más fuerte no es llegar a la cima, sino mantenerse. Por merecimientos de los últimos 4 años deberíamos ir al Mundial, pero ya sabemos que esto no funciona así. El tener los mismos jugadores que en la anterior Eliminatoria es un plus. Creo que vamos a mejorar muchísimo y apuntamos a no estar en el repechaje y llegar entre los cuatro primeros.

Vamos a clasificar, yo lo sé. Estoy completamente seguro, lo digo de corazón, igual que lo dije en el primer partido de las anteriores Eliminatorias. Con el esfuerzo y la dedicación de todos lo vamos a lograr.

¿Se atreve con un pronóstico de quiénes clasificarán?

¡Está difícil! Ecuador, por ejemplo, está con una sub-20 que fue al Mundial y lo hizo muy bien. Está con ese cambio generacional que nosotros tuvimos hace 4-5 años. También Venezuela tiene jugadores que hace tres años fueron subcampeones del mundo sub-20… No te podría decir ‘no van a clasificar’. Así que no sabría decir quiénes serán las 5 primeras, contando con el repechaje. Lo único que te puedo garantizar es que Perú va seguro (risas).

Arrancaron sumando un punto fuera ante Paraguay, y dando muy buena imagen ante Brasil, gol suyo incluido, pese a la derrota. ¿Con qué se queda de este inicio?

El partido ante Paraguay no nos gustó. Si bien es cierto que empatamos, lo pudimos tanto ganar como perder. No se sacaron buenas conclusiones ni se sintió bonito el empatar de esa manera. El partido de Brasil lo jugamos muy bien y quedaron buenas sensaciones pese a la derrota. Me quedo con lo bueno y a mejorar lo malo.

Se vienen dos rivales importantes ahora: Chile, que necesita sumar de a tres, y una Argentina que llega lanzada. ¿Cuál sería un buen resultado para Perú en esta doble fecha?

Nosotros siempre apuntamos a los 6 puntos, independientemente del rival que sea. Chile tiene muchísimos años estando en la élite y ya nos demostraron en las Eliminatorias pasadas que son un rival complicado. La clave está en salir y luchar de igual a igual. Y Argentina tiene mucha gente nueva, pero con mucha calidad y a la que no le pesa la camiseta. Lautaro, Paredes, Tagliafico… Van a ser dos partidos muy difíciles, pero vamos a tratar de apuntar a lo máximo.

Tras la experiencia en Rusia, ¿qué supondría para este grupo jugar el Mundial de Catar?