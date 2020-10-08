Argentina y Uruguay celebran en el estreno

Como locales, vencieron a Ecuador y Chile por la mínima

En Asunción, emocionante empate entre Paraguay y Perú

Este viernes juegan Colombia - Venezuela y Brasil - Bolivia

EL RESUMEN DE LA JORNADA. La primera fecha de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, aún con sus matices, estuvo a la altura de las expectativas.

En primer turno, Paraguay y Perú sellaron un emotivo 2-2 en Asunción. La visita lo ganaba con gol de André Carrillo, pero los dueños de casa lo dieron vuelta con dos tantos de Ángel Romero. El propio Carrillo, sin embargo, sentenció el resultado a 5 del final.

Un rato después, Uruguay cosechó un triunfo clave al vencer en tiempo de descuento a Chile por 2-1. La Celeste se adelantó en el primer tiempo gracias a un tanto de penal de Luis Suárez, pero Alexis Sánchez estableció el empate transitorio al promediar el complemento.

Cuando todo hacía suponer que el encuentro terminaría igualado, Maximiliano Gómez recogió un rebote en la puerta del área y le dio la victoria a los charrúas.

En el último duelo del día, Argentina le ganó con lo justo a Ecuador por 1-0. El tanto tempranero de Lionel Messi, de penal, y una correcta actuación defensiva, le alcanzaron a la Albiceleste para sumar tres puntos de esos que pesan al final del camino.

[[flag-uru-s]] Uruguay 2–1 Chile [[flag-chi-s]]

[[flag-par-s]] Paraguay 2–2 Perú [[flag-per-s]]

[[flag-arg-s]] Argentina 1–0 Ecuador [[flag-ecu-s]]

¿Sabías que...?

Cuando el árbitro sancionó el penal a favor de Argentina, Lucas Ocampo se acercó a Messi y le preguntó: "¿Vas vos, no?". La Pulga no pareció sorprendido, le contestó que sí y convirtió pateando a la izquierda de Alexander Domínguez, que llegó a tocar la pelota pero sin la fuerza necesaria para desviarla.

