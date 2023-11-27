Se presenta el cartel ampliado para las ceremonias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Canadá

Alanis Morissette interpretará el himno nacional de Canadá, junto con Aleksandar Gajić, que se encargará de interpretar el de Bosnia y Herzegovina

Will Arnett, embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, participará de la ceremonia previa al partido

Además de los anteriores, también estarán presentes Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince

A medida que Canadá cobra protagonismo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por su histórico partido inaugural, que tendrá lugar el viernes 12 de junio en el Estadio Toronto, un diverso elenco de artistas, estrellas y uno de los embajadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ darán la bienvenida al mundo a Toronto en una celebración de música, cultura y fútbol antes del comienzo del encuentro.

La ceremonia previa al partido de Canadá incluirá una actuación musical a cargo de Alanis Morissette, que interpretará el himno nacional canadiense, y Aleksandar Gajić, que se encargará de la interpretación del himno nacional de Bosnia y Herzegovina. Uno de los embajadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el actor y cómico Will Arnett, también participará en la ceremonia previa al partido, y dará la bienvenida a los aficionados a Toronto en el espíritu de unidad que caracteriza a la Copa Mundial de la FIFA™.

Las actuaciones especiales formarán parte de las ceremonias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una celebración inspirada en las comunidades de Canadá, la gran diversidad y el poder unificador del fútbol.

La ceremonia de apertura, que comenzará 90 minutos antes del inicio del encuentro en el Estadio Toronto, reunirá un diverso grupo de artistas, cuya música refleja el espíritu internacional del torneo, entre ellos: Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Los aficionados presentes en el estadio desempeñarán un papel activo en el espectáculo. La ceremonia de inauguración comenzará a las 13:30 h (hora local), por lo que los seguidores deberán organizarse para llegar con suficiente antelación. El recinto abrirá sus puertas cuatro horas antes del inicio del encuentro y ofrecerá un amplio abanico de experiencias, como activaciones exclusivas, premios y entretenimiento prepartido.