España se gusta y clasifica invicta al Mundial (3-0)

La Roja clasifica a Rusia con su victoria 3-0 y el empate de Italia

Los de Lopetegui, invictos en el Grupo G con 8 victorias y 1 empate

Italia se aseguró jugar la repesca

España se aseguró la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 gracias a su victoria 3-0 a Albania y el empate de Italia en casa ante ARY de Macedonia (1-1). La Roja no necesitó llegar a la última jornada de las eliminatorias europeas y se convirtió en la 11ª selección clasificada, incluida la anfitriona Rusia. El partido se disputó el 6 de octubre en Alicante.

Afrontaba España el choque con bajas sensibles, puesto que a la ausencia por sanción de Sergio Busquets, se unieron las lesiones de habituales como Dani Carvajal, Andrés Iniesta o Álvaro Morata.

Pero las novedades en el once ni alteraron el estilo de la Roja, ni mermaron un ápice su fiabilidad. Ante Albania, Julen Lopetegui apostó por Saúl Ñíguez y Thiago Alcántara para la medular, Rodrigo en la delantera y dio la alternativa al joven Álvaro Odriozola en la banda derecha. Y los cuatro brillaron en Alicante.

Empezó Rodrigo. Albania dispuso una defensa de cinco, pero el delantero rompió pronto la muralla. En el 16’, bajó un balón con el pecho y superó al portero por alto para firmar su primer gol con la selección (1-0).

El pase había sido de Isco, que sigue en modo estelar. Suyo fue el 2-0, un zapatazo a la escuadra tras recibir de espaldas y girarse (23’). Thiago, otra de las novedades, marcó de cabeza el 3-0 tras un centro medido del debutante Odriozola, un avión por banda derecha (26’).

En la reanudación, con la mayor parte del trabajo hecha, España bajó el ritmo. Llegaron aun así más ocasiones para ampliar la renta, y el capitán albanés Etrit Berisha salvó primero un cabezazo de Koke (49’) y acto seguido le ganó un mano a mano a Rodrigo (52’).

Con la Roja pensando ya en Rusia, los de Christian Panucci pudieron recortar distancias por medio de Armando Sadiku, pero la pelota dio en el poste (69’).