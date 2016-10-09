Debuts, sequías y dos “G” franceses

La dependencia de una Pulga, un Matador imparable y unos Lobos Blancos que terminaron por ser la presa protagonizan el último resumen estadístico de FIFA.com, además de un arquero estadounidense y unas sorprendentes sequías de Paraguay y España.

1.782 días habían transcurrido desde la última vez que Kevin Gameiro formó en el once inicial de la selección francesa hasta este viernes, cuando Didier Deschamps lo incluyó en su alineación. La última actuación anterior de Gameiro como titular con los Bleus se remonta a noviembre de 2011, en un amistoso ante Estados Unidos en el que fue sustituido a los 59 minutos y Loïc Rémy, reserva, acabó marcando el único tanto del encuentro. El delantero del Atlético de Madrid, de 29 años, respondió a la confianza del técnico firmando un doblete. Antoine Griezmann también vio puerta, y presenta un registro de 13 dianas en sus 17 últimos partidos con su club y su selección.

45 años: es el tiempo que lleva España sin vencer a Italia a domicilio. La última victoria de la Roja** en la península en forma de bota se produjo en 1971, cuando un cañonazo de Fidel Uriarte y un excepcional desempeño del Chopo Iribar bajo los tres palos dieron a los españoles un triunfo por 1-2 sobre los subcampeones del Mundial del año anterior. España parecía ir camino de acabar con esa sequía en Turín, ya que disfrutó de un 71% de posesión del balón en la primera parte y se adelantó en el minuto 55, por mediación de Vitolo. Sin embargo, un penal transformado por Daniele De Rossi en los compases finales amplió a 52 partidos la secuencia de imbatibilidad de Italia en los clasificatorios tanto del Mundial como de la Eurocopa.

21 años y 120 días es la edad a la que Ethan Horvath se convirtió en el guardameta debutante más joven de la selección estadounidense, superando el récord establecido por Zach Thornton en 1994. Desde ese año, el arco del cuadro norteamericano había estado prácticamente vetado a los jóvenes, por la presencia de Tony Meola, Kasey Keller, Brad Friedel y Tim Howard, que acumularon en conjunto la increíble cifra de 394 internacionalidades. Horvath, que milita en el Molde noruego, se mantuvo imbatido en La Habana, y Estados Unidos alcanzó una décima victoria consecutiva sobre Cuba en el primero de sus dos encuentros de preparación antes de que empiece el Hexagonal final de la CONCACAF rumbo a Rusia 2018.

19 años han pasado desde la última vez que Paraguay evitó la derrota en casa ante Colombia en la fase previa mundialista. Curiosamente, esa serie comenzó cuando los colombianos registraron su primer triunfo en Paraguay en los clasificatorios del Mundial, en 2001, un 0-4, con una tripleta de Víctor Aristizábal. Los Cafeteros cosecharon su quinta victoria consecutiva en la competición preliminar en Asunción, y también la quinta seguida sobre la Albirroja, gracias a Edwin Cardona, suplente de inicio y célebre por sus potentísimos disparos, que anotó de un tiro exquisito.

17 por ciento es el porcentaje de encuentros de clasificación de Rusia 2018 que ha ganado Argentina sin Lionel Messi. Con él, el cambio, la Albiceleste** se ha impuesto en el 100% de los partidos. En ausencia de La Pulga, Argentina venció 1-0 a Colombia, pero perdió en casa frente a Ecuador y empató ante Paraguay, Brasil, Venezuela y, en su último compromiso, con Perú, en un duelo en el que llegó a ir dos veces por delante. Messi ayudó a Argentina a ganar 1-2 en Chile, marcó en el triunfo sobre Bolivia y materializó el único gol de los suyos contra Uruguay. Pese a todo, el 2-2 registrado en Lima permitió a Argentina ampliar a doce los partidos que lleva sin perder ante Perú.

15 segundos de la segunda parte es el tiempo que necesitó Edinson Cavani para doblar la renta de Uruguay contra Venezuela. El artillero de 29 años sentenciaría luego con el 3-0 definitivo, su sexto gol en sus cinco últimos clasificatorios mundialistas. Cavani también ha marcado once goles en sus siete últimas actuaciones con Uruguay y el París Saint-Germain, incluidos tres dobletes consecutivos.