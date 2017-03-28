Lionel Messi suspendido por cuatro partidos

La Comisión Disciplinaria de la FIFA, en aplicación de los artículos 77 a) y 108 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), tomó la decisión siguiente relativa al caso del futbolista argentino Lionel Messi tras un incidente que se produjo durante el partido clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ disputado entre Argentina y Chile el 23 de marzo de 2017:

Se considera culpable al futbolista Lionel Messi de haber violado el art. 57 del CDF al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente.

En consecuencia se suspende al jugador Lionel Messi por cuatro partidos oficiales y se le impone una multa de 10 000 CHF. El primer partido en el que se aplicará la sanción será el próximo encuentro de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ entre Bolivia y Argentina, que se disputará en el día 28 de marzo de 2017. El resto de la sanción deberá ser cumplida en los siguientes partidos de Argentina en la competición preliminar del Mundial.

Esta decisión refleja la jurisprudencia constante que la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha venido aplicando con anterioridad en casos análogos.