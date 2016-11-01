Bolivia sancionada por alineación indebida

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha sido sancionada porque uno de los jugadores que disputó los encuentros clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ contra Perú y Chile —celebrados los pasados 1 y 6 de septiembre— incumplía los requisitos de convocatoria con la selección.

Ambos partidos se han declarado perdidos por Bolivia, con un resultado de 0-3 a favor de Perú y 3-0 a favor de Chile. Además, se ha impuesto una multa de 12.000 CHF a la FBF después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA la declarara responsable de incumplimiento del art. 55, apdo. 1 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF) y el art. 8 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Al anunciar su decisión, la Comisión Disciplinaria de la FIFA hizo referencia al art. 55 del CDF, en el que se establece una sanción clara para todos los incumplimientos de requisitos de convocatoria.