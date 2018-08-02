De tripletes, récords y éxitos juveniles

Un autoproclamado león recibe el emoji de una cabra

Un jubilado con más títulos que partidos

Leyendas y jóvenes prodigios

1.108 días después de que Robbie Keane materializara la última tripleta del Galaxy de Los Ángeles en la MLS, Zlatan Ibrahimovic repitió la gesta. El ganador del Premio Puskás de la FIFA 2013 sirvió además en bandeja a Giovani dos Santos el primer tanto del Galaxy, por lo que ya suma un pase de gol en tres partidos consecutivos. Y con sus tres dianas ayudó al pentacampeón de la MLS a remontar hasta tres veces un marcador adverso contra el Orlando City, para terminar imponiéndose por 4-3.

100 goles en la MLS convierten a Bradley Wright-Phillips en el noveno jugador que alcanza esta cifra, el primer europeo, y el más rápido en lograrlo. Pocos días después, su fallo en la tanda penal contribuyó a que, por segundo año consecutivo, el partido de las Estrellas de la MLS se saldara con empate a 1-1, con triunfo final en la lotería de los penales para los invitados (Real Madrid en 2017 y Juventus el miércoles).

21 tantos, uno cada minuto y 43 segundos, es lo que ofrecieron Inglaterra y Alemania el domingo en su clamoroso amistoso de fútbol playa. Alemania ganó por 13-8 en el nuevo feudo de su rival, un día después de caer por 6-3 ante el mismo adversario. Las dos aspiran a hacer su debut el año que viene en la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA.

11 partidos y 12 trofeos es el registro de Paulo Lopes en sus 13 temporadas con el Benfica, de 1997 a 2002 y de 2012 a 2018. En este tiempo, nombres como Michel Preud'homme, Sergei Ovchinnikov, Carlos Bossio, Robert Enke, Artur, Jan Oblak, Julio Cesar, Ederson y Bruno Varela restringieron sus opciones de ser titular. El arquero se retiró esta semana con 40 años de edad.

7 dianas cosecharon Portugal e Italia en la emocionantísima final del Europeo Sub-19 disputada en Seinajoki, la más prolífica del certamen en sus 34 ediciones. El récord anterior estaba en 5 goles: en 1995, España derrotó por 4-1 a una selección italiana en la que estaban Gigi Buffon, Andrea Pirlo y Francesco Totti; y en 2011, la Roja de Paco Alcacer y Álvaro Morata se impuso a la República Checa por 3-2. Pese al doblete de Moise Kean para Italia, João Felipe inspiró el triunfo de Portugal por 4-3. ¿Alguien más ansioso por que llegue la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA del año que viene?

6 campeones consecutivos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA no han tenido la ocasión de revalidar su corona. Argentina, Ghana, Brasil, Francia y Serbia no se clasificaron para las ediciones de 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017 respectivamente, mientras que Inglaterra, la defensora del título, cayó por 3-0 a manos de Noruega en el partido por la quinta y última plaza de la UEFA para Polonia 2019. Noruega, por su parte, no participaba en la cita planetaria desde 1993.

3 tantos en la segunda parte anotó Ángel Romero, jugando de delantero improvisado, para ayudar al Corinthians a remontar y ganar su duelo con el Vasco da Gama por 4-1 en su primera victoria fuera de casa en el Brasileirão en 14 semanas. El choque fue además la repetición de la primera final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. El extremo paraguayo ha marcado cinco goles en sus últimos 120 minutos de juego, superando así al legendario Ronaldo en la lista de mejores artilleros del Corinthians de todos los tiempos.