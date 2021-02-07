Lewandowski: "Podemos conseguir un hito de la historia del fútbol"

Robert Lewandowski habla de las opciones del Bayern de alcanzar la gloria

Analiza lo que significó para él ganar el Premio The Best al Jugador de la FIFA

“Intento ser el mejor Lewandowski cada temporada”, dice a FIFA.com.

Robert Lewandowski, elegido el mejor jugador del mundo, aterrizó ayer en Doha para disputar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™.

Sus 24 goles en 19 partidos mantienen al Bayern de Múnich en lo más alto de la Bundesliga. Ahora, el artillero polaco ya tiene al Al Ahly en el punto de mira de cara a la semifinal del lunes. No en vano, ganar la Copa Mundial de Clubes Catar 2020 completaría un sextete histórico para el gigante bávaro, que igualaría de esta manera la gesta del FC Barcelona de Pep Guardiola en la temporada 2009/10.

Lewandowski habló con FIFA.com de su misión, de su triunfo en la Liga de Campeones de la UEFA, de cómo fue recibir el Premio The Best al Jugador de la FIFA y de si está o no en el mejor momento de su carrera.

Esta va a ser su primera Copa Mundial de Clubes. ¿Cree que será especial?

Yo diría que sí. Será muy especial para todos nosotros, no solo para mí. El mejor equipo de Europa va a jugar contra los mejores equipos de otros continentes. Será un reto nuevo para nosotros. Y queremos ganar el título, por supuesto.

¿Será un desafío enfrentarse a equipos de otras partes del mundo, con otros estilos de juego?

No será nada nuevo para nosotros. Solemos jugar muchos partidos con nuestras respectivas selecciones contra combinados de todo el mundo. Será especial, pero estamos preparados para ello. Estamos listos para intentar conquistar nuestro próximo trofeo. Hemos ganado todo lo que podíamos ganar desde 2020, y este es el último título que podemos sumar. Somos conscientes de que jugamos contra los mejores equipos de otros continentes. Es nuestro siguiente reto y estamos preparados.

Su rival en semifinales será el Al Ahly…

Si estás en esta competición es porque eres un gran equipo. Pero no importa lo buenos que sean ellos, nosotros debemos ser mejores. Tenemos que luchar por este triunfo y apretar desde el primer minuto, sacar a relucir toda nuestra calidad y desplegar nuestro mejor fútbol. Solo así tendremos posibilidades de ganarles.

¿Es todo más difícil esta temporada?

Ahora, por la COVID, nos toca jugar prácticamente cada tres días, lo cual es un verdadero desafío para todos los equipos, no solo para nosotros. Normalmente tenemos una semana, a veces dos, entre partido y partido, y eso es mucho. Además, sabemos que, al acabar la temporada, tenemos la Eurocopa, por lo que debemos estar listos y en forma todo el año. Eso es lo más difícil, pero estamos preparados, porque antes de que empezara la temporada ya sabíamos que podía pasar algo así. Si queremos optar a ganar algo debemos estar fuertes y concentrados.

¿Qué sintió al ganar la Liga de Campeones?

Fue una sensación maravillosa y una noche increíble para nosotros. El día de la final fue inolvidable. En esos primeros segundos posteriores al pitido final sentí algo especial. No sabía exactamente lo que era, pero puedo asegurar que el sueño se hizo realidad.

¿Ganar la Copa Mundial de Clubes significaría poner la guinda para el Bayern?

Sí, desde luego. Creo que, si ganamos esta Copa Mundial de Clubes, conseguiríamos uno de los mayores hitos de la historia del fútbol. Somos conscientes de que estamos muy cerca, pero debemos seguir concentrados al cien por cien. Sería muy especial. No solo para el Bayern o para Alemania, sino que sería uno de los mayores hitos históricos del planeta.

¿Qué significó para usted ganar el Premio The Best al Jugador de la FIFA?

Mucho, mucho. En esos primeros instantes no eres del todo consciente de lo que significa, pero, con el paso de los días, de las semanas, te das cuenta de que has ganado el que quizá sea el título más importante de tu vida. Fue fantástico, pero sé que lo gané por lo que habíamos ganado como equipo. Ojalá podamos seguir levantando títulos.

Y no deja de meter goles. ¿Considera que esta es la mejor versión de Lewandowski que hemos visto nunca?