Tensión en su máxima expresión

El parido destacado * Corinthians vs. Boca Juniors * Octavos de final (vuelta), miércoles 15, 22:00 (hora local), Paulo Machado de Carvalho (San Pablo Brasil)

Es cierto, el 1-0 puede parecer escaso para algunos, pero no deja de ser una ventaja para un equipo que, a pesar de llevar 12 fechas sin ganar por el campeonato local y de haber perdido un clásico por goleada el fin de semana pasado, ya sabe lo que es sacar resultados positivos en Brasil, donde ha levantado tres de sus últimas cuatro Libertadores.

El Timão , en cambio, continúa de parabienes: el domingo le ganó la primera final del Campeonato Paulista al Santos de Neymar por 2-1. Su actuación resultó tan convincente que hasta el entrenador rival lo dio como favorito en la Copa. “Nunca vi a un Boca tan frágil, y si bien no me animo a dar un resultado por el respeto que le tengo, Corinthians crece de nivel en las instancias decisivas. Para mi da vuelta la serie”, afirmó Muricy Ramalho, quién algo sabe: en 2011, ganó la Libertadores con el mismo Santos.

Luego de vencer por la mínima en Rosario, Vélez Sarsfield puede avanzar a cuartos de final por tercera edición consecutiva si vence o empate con Newell’s Old Boys, el actual líder del Torneo Final argentino. En el equipo de Ricardo Gareca volverá a jugar Fernando Gago, quién todavía no ha podido afirmarse debido a una serie de lesiones. La estadística reciente, sin embargo, le hace un guiño a los de Gerardo Martino: en su última visita a Liniers, un mes atrás, se impusieron por 3-1, un resultado que le daría la clasificación.

El único 0-0 de los encuentros de ida lo protagonizaron Palmeiras y Tijuana en México, lo que supone una ventaja para el conjunto brasileño. Eso, claro está, si los Xolos no anotan en San Pablo, lo que obligaría al Verdão a ganar para no quedar eliminados en octavos por tercera vez en sus últimas cuatro participaciones (en 2009 avanzaron hasta cuartos). Gilson Kleina aún no sabe si contará con el chileno Jorge Valdivia, quién regresa de un problema muscular. Los de Antonio Mohamed buscan evitar la ausencia de equipo mexicano entre los ocho mejores por segundo año consecutivo.