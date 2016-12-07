Berlanga, el español más 'kiwi'

****Ángel Berlanga, nacido y criado en la capital de España, tenía un abono de temporada para el Santiago Bernabéu, donde se deleitaba viendo al Real Madrid y las exhibiciones de figuras de la talla de Zinedine Zidane, Luis Figo o Ronaldo. El capitán del Auckland City estuvo muy a punto de enfrentarse al club de su niñez en una final soñada en 2014, cuando sólo una prórroga se interponía en el camino del equipo neozelandés hacia el partido decisivo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, donde esperaba el campeón de Europa.

Pero no pudo ser. Aunque Berlanga anotó el gol del empate contra el San Lorenzo en la semifinal, un tanto de Mauro Matos en la prórroga eliminó a los valientes del Auckland y clasificó al campeón de la Copa Libertadores para la final de 2014. Sin embargo, 2016 ofrece al español una nueva oportunidad de soñar con enfrentarse a su querido club, pues el Auckland y el Real Madrid vuelven este año a la Copa Mundial de Clubes, que esta vez se celebrará en Japón.

Si se cumple el sueño de Berlanga, su Auckland habrá ofrecido otra aguerrida campaña similar a la de 2014, donde avanzó con paso firme y contra todo pronóstico hasta el tercer puesto de la competición.

"Cuando marqué el gol del empate a 1-1 me invadió una satisfacción increíble, pero sentí exactamente el mismo orgullo a lo largo de toda nuestra trayectoria en Marruecos 2014", ha declarado Berlanga a FIFA.com. "La medalla de bronce supuso un logro impresionante, pero no dejo de pensar en lo que podría haber pasado de habernos metido en la final".

Aunque nació en Madrid, los años vividos en Nueva Zelanda hacen que Berlanga se sienta más kiwi que español. El central llegó al país cuando era muy joven y pretendía viajar por todo el mundo, pero se enamoró de la nación oceánica y terminó estableciéndose en ella.

"Puede que por mi nombre o por mi acento, pocos neozelandeses sepan que he pasado más tiempo aquí que en España", comenta el exjugador del CF Rayo Majadahonda. "Llevo aquí, con alguna estancia fuera por el medio, desde que tenía 18 años y ahora tengo 29, y por eso considero que el Auckland es mi hogar y mi familia. Estoy muy agradecido por la oportunidad que este club y este país me han dado".

"Aquí todo el mundo te ayuda, todo el mundo hace que te sientas como en casa. Esta será mi séptima temporada. Me impresiona pensar que, cuando llegué, sólo estaba viajando por el mundo y creí que me quedaría cuatro o cinco meses en Nueva Zelanda, y ya llevo siete años".

Llevar el brazalete Berlanga participará en Japón 2016 en su sexta edición consecutiva de la competición y, por consiguiente, está más que familiarizado con el Mundial de Clubes. Pero el torneo de este año reviste un significado especial para el dorsal número 5 del Auckland, quien ha asumido la responsabilidad capitanear el equipo.

El español ya se ciñó el brazalete en el torneo del año pasado en ausencia de Ivan Vicelich, el 88 veces internacional con la selección de Nueva Zelanda, pero ahora que ha sido nombrado capitán permanente de los Navy Blues seguirá los pasos de un futbolista que ha ganado seis títulos de la Liga de Campeones de la OFC con el club.