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Estrategia de sustentabilidad de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™
Prólogo
Introducción
Descripción general de la estrategia
Pilar social
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Pilar económico
Pilar de gobernanza
Anexos
Pilar económico
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