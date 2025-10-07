El programa de voluntariado para la Copa Mundial de la FIFA 26™ bate todos los récords

Ya se han presentado más de un millón de solicitudes, récord absoluto para una competición deportiva

Hoy se inaugura en Nueva York Nueva Jersey el primer centro de voluntarios de la FIFA

El plazo de solicitud termina el próximo 10 de octubre

El programa de voluntariado para la Copa Mundial de la FIFA 26™ ha recibido una cifra de solicitudes sin precedentes. A falta de tres días para que termine el plazo, más de un millón de personas han enviado su solicitud, una cantidad superior a cualquier otro acontecimiento deportivo en la historia.

Este récord pone de relieve el atractivo que despierta en el ámbito local, nacional e internacional la Copa Mundial de la FIFA™, que será la mejor competición futbolística de la historia y la más grande hasta la fecha. Más de 65.000 voluntarios participarán en el torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

La labor de los voluntarios es crucial en las competiciones de la FIFA, ya que dan la bienvenida a los asistentes, comparten su orgullo y pasión con aficionados de todo el planeta y garantizan que disfruten del mayor espectáculo del planeta.

"Los voluntarios representan el corazón, el alma y la alegría de los torneos de la FIFA. Tienen la oportunidad de mostrar con orgullo su ciudad, vivir el torneo desde dentro, crear recuerdos y forjar amistades para toda la vida, a la vez que forman parte de un momento histórico", señaló Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La Copa Mundial de la FIFA 26™, en la que participarán por primera vez 48 selecciones en 16 ciudades anfitrionas de tres países, será la edición con más voluntarios de la historia de la FIFA.

El presidente Infantino afirmó: "Contamos con voluntarios de entre 18 y 92 años, desde estudiantes que empiezan su camino hasta jubilados que desean compartir sus conocimientos y experiencias. Es el grupo más diverso del mundo; cada persona tiene una historia que contar".

No se requiere experiencia de voluntariado para participar. Los voluntarios seleccionados brindarán apoyo en 24 áreas funcionales, tanto en sedes oficiales como no oficiales, incluidos estadios, instalaciones de entrenamiento, aeropuertos y hoteles.

El plazo de presentación de candidaturas termina el 10 de octubre, en apenas tres días.

Tras esto, comenzarán los Volunteer Team Tryouts, una parte del proceso de selección que servirá para asignar las funciones de los 65.000 voluntarios elegidos. A continuación, se ofrecerá formación a fin de que estén preparados para recibir a los millones de aficionados que acudirán en masa a Norteamérica con motivo de este Mundial tan esperado.

Además de la cifra récord de solicitantes, hoy se ha alcanzado un nuevo hito en Nueva York Nueva Jersey: la inauguración del primero de los doce centros de voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Estos recintos conformarán la base de operaciones de la comunidad de voluntariado de la FIFA antes, durante y después de la competición, acogerán los Volunteer Team Tryouts y las sesiones de formación. En definitiva, constituirán el punto de partida para los miles de voluntarios que participen en esta inolvidable experiencia.

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura hasta las 23:59 h ET del 10 de octubre en fifaworldcup.com/volunteers.