Ya están abiertas las inscripciones para el Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 26™

Se prevé la participación de unos 65.000 voluntarios que apoyarán la organización del Mundial más grande de la historia

Los voluntarios impulsan los torneos de la FIFA con su pasión y tienen la misión de recibir al mundo con entusiasmo

Las personas interesadas ya pueden enviar su solicitud en fifaworldcup.com/voluntarios

La FIFA abrió hoy las inscripciones para el Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Esta comunidad excepcional de voluntarios contribuirá a hacer realidad un torneo que unirá a tres países y a miles de millones de aficionados de todo el mundo.

Se espera que unas 65.000 personas formen parte de la comunidad de voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 26™, lo que lo convierte en el mayor programa de voluntarios de la FIFA hasta la fecha. Dado el nuevo formato de 48 selecciones y las actividades que se llevarán a cabo en 16 ciudades sede durante seis semanas, se convocarán a la comunidad de voluntarios de la FIFA —que ya supera el millón de miembros— para apoyar la edición más grande de la Copa Mundial en la historia de la FIFA. Los voluntarios brindarán apoyo en 23 áreas funcionales, tanto en sedes oficiales como no oficiales, incluidos estadios, instalaciones de entrenamiento, aeropuertos y hoteles, entre otros espacios.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó: “Los voluntarios son el corazón, el alma y la alegría de los torneos de la FIFA. Tienen la oportunidad de mostrar con orgullo su ciudad, vivir el torneo desde adentro, crear recuerdos inolvidables y forjar amistades para toda la vida. Al sumarse, forman parte de un momento histórico. Esperamos que muchas personas se unan a FIFA para dar la bienvenida al mundo en Norteamérica en 2026.”

Ante la expectativa de millones de asistentes en Canadá, Estados Unidos y México, la FIFA busca a voluntarios apasionados y comprometidos que deseen contribuir a que este Mundial sea una experiencia inolvidable. Los voluntarios son el corazón de los eventos de la FIFA y los grandes anfitriones de sus ciudades: transmiten su orgullo local, comparten la riqueza cultural de su ciudad y apoyan un torneo extraordinario que une a aficionados de todos los rincones del mundo a través del fútbol.

Uno de ellos es Craig Collins, que participó como voluntario en la Copa Mundial de la FIFA USA 1994™ y en el Mundial de Clubes FIFA 2025™ en Atlanta. En abril de 2025, se convirtió oficialmente en el voluntario número un millón en sumarse a la comunidad de voluntarios de la FIFA. “Estoy muy orgulloso de ser parte de este programa, no solo por la FIFA, sino también por mi ciudad. Ya estoy listo para enviar mi solicitud para 2026 y volver a mostrarle al mundo lo mejor de mi comunidad”.

La FIFA da la bienvenida a voluntarios de todos los orígenes con diferentes experiencias, trayectorias y habilidades, con el objetivo de reunir a grupos diversos en torno al mejor deporte que une el mundo. La comunidad de voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 26™ estará conformada por un grupo verdaderamente diverso: desde estudiantes hasta jubilados; desde debutantes hasta auténticos veteranos. Los une una misma pasión: el amor por el fútbol, el entusiasmo de contribuir y el deseo de aportar a su comunidad.

Si quieres participar como voluntario, no necesitas experiencia previa. Solo debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años al momento de enviar tu solicitud.

Contar con autorización legal para ser voluntario en el país sede.

Tener un buen dominio del inglés. En México, se valorará especialmente el dominio tanto del inglés como del español.

Además, el manejo de otros idiomas será considerado positivamente, ya que FIFA busca conformar una comunidad internacional diversa e inclusiva.

Las personas interesadas ya pueden enviar su solicitud enfifaworldcup.com/voluntarios.