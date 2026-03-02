La venta de los derechos audiovisuales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ suscita un gran interés en Asia

El público asiático podrá disfrutar como nunca de la Copa Mundial de la FIFA™ tras la venta de los derechos audiovisuales a distintos socios nuevos y antiguos

Se han cerrado importantes contratos en Japón (con Dentsu), Hong Kong (PCCW), Indonesia (TVRI), Singapur (Mediacorp) y Filipinas (Aleph Group)

La primera Copa Mundial de la FIFA™ de 48 selecciones y que batirá también el récord de partidos (104) comienza el 11 de junio

La FIFA se complace en confirmar la venta de distintos paquetes de derechos audiovisuales en Asia para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™, que responden a su compromiso de forjar alianzas innovadoras y sostenibles con los medios de la región.

Tras los contratos suscritos en Camboya (con Hang Meas TV), China Taipéi (ELTA), Macao (TDM), Mongolia (MME) y la República de Corea (JTBC), la FIFA acaba de vender los derechos para mercados de tanto peso como Japón (Dentsu), Hong Kong, (PCCW), Indonesia (TVRI) y Singapur (Mediacorp). Se han suscrito asimismo acuerdos con titulares de derechos en Filipinas (Aleph Group), Maldivas (Medianet), Timor Oriental (ETO) y Nepal (Acepro Media), y se han entablado negociaciones en régimen de exclusividad en Vietnam.

Varios contratos son con socios nuevos, como las cadenas públicas TVRI, de Indonesia, y Mediacorp, de Singapur, así como la agencia de marketing digital Aleph Group de Filipinas, que ofrecerán una cobertura innovadora de un torneo llamado a ser histórico. Este potente elenco de socios nuevos y veteranos posibilitará que el certamen llegue al mayor número posible de telespectadores en distintas plataformas en todo el continente.

"La FIFA se complace en confirmar, ya casi a las puertas de la mayor Copa Mundial de la FIFA de la historia, que acaba de fichar a un grupo muy potente de socios audiovisuales de toda Asia —ha anunciado el director de la División Comercial de la FIFA, Romy Gai—. El éxito de la venta de estos paquetes en el continente asiático confirma que la Copa Mundial de la FIFA sigue siendo un producto imprescindible, que tiene una capacidad singular de congregar un público inmenso y ejercer una influencia positiva en la vida de la gente".