Inter Rapidísimo amplía su colaboración en calidad de colaborador oficial del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Inter Rapidísimo afianza su colaboración con la FIFA en calidad de colaborador oficial del torneo en Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este anuncio da continuidad a las exitosas colaboraciones durante la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ y refuerza el compromiso común con el deporte y la participación comunitaria

La colaboración pondrá en marcha exclusivas activaciones y experiencias dirigidas a los aficionados, además de campañas de gran alcance en Colombia

Inter Rapidísimo y la FIFA se complacen en presentar a la marca colombiana líder en el sector de la mensajería y la logística como colaborador oficial del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La colaboración refleja el compromiso común de aprovechar el poder que tiene el fútbol para unir a las personas, apoyar la participación comunitaria y contribuir al crecimiento continuo del deporte rey en Colombia.

A lo largo de la competición, Inter Rapidísimo pondrá en marcha una serie de iniciativas dirigidas a los aficionados, entre ellas, campañas promocionales de gran alcance, activaciones especiales y experiencias únicas diseñadas para conectar con la comunidad futbolística de Colombia.

Esta renovada colaboración consolida una relación de muchos años entre ambas organizaciones. Anteriormente, Inter Rapidísimo hizo historia al convertirse en la primera empresa colombiana que fue nombrada colaborador regional oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ (en la edición de 2022) y, poco después, amplió su presencia global con la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™.

«Nos enorgullece seguir reforzando nuestra colaboración con Inter Rapidísimo, una empresa que comparte la visión de la FIFA de motivar y conectar a las personas a través del poder del fútbol —afirmó Nick Brown, director de la Subdivisión de Colaboraciones Comerciales de la FIFA—. Su presencia constante y su liderazgo en el mercado representan un valor inmenso a la hora de acercar aún más la emoción del Mundial a la apasionada afición colombiana».

«Volver a formar parte de la Copa Mundial de la FIFA es un motivo de gran orgullo para nosotros —reconoció Isaac Chaparro, vicepresidente estratégico de Inter Rapidísimo—. Como empresa colombiana que somos, vemos de primera mano cómo el fútbol une a las personas y conecta a distintas comunidades del país. Esta colaboración refleja nuestro compromiso de acercar a los aficionados aún más a este deporte».