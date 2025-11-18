DoorDash es nombrado promotor del torneo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

DoorDash se une a la FIFA para los torneos insignia de 2026 y 2027
La alianza ayudará a los aficionados a conectar con el entusiasmo y la energía de la revolucionaria Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™ celebrada en Sudamérica
Ronaldinho, campeón de la Copa Mundial de la FIFA™, será la imagen de las campañas digitales de unos eventos que están generando una gran expectación
La FIFA anunció hoy a DoorDash (NASDAQ: DASH) como promotor de torneo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™. La alianza se extiende a nueve países (Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Noruega y Reino Unido) e incluye la participación de Deliveroo y Wolt, marcas de la cartera de DoorDash.
Como promotor oficial para recogidas y entregas bajo demanda, DoorDash ayudará a los aficionados a conectar con la energía y el entusiasmo de los torneos a través de una serie de campañas localizadas, activaciones digitales y experiencias comunitarias diseñadas para celebrar el espíritu global del fútbol. Y en lo que supone toda una primicia para un torneo de la FIFA, DoorDash también será la plataforma oficial de reservas en restaurantes a través de una nueva función de su aplicación, que permitirá a los aficionados de ciertas ciudades de Estados Unidos descubrir y reservar mesa en establecimientos locales para reunirse y ver los partidos del torneo. Esta alianza pone de relieve el compromiso de DoorDash para conectar a personas y comunidades a través de momentos compartidos, desde una celebración en el vecindario hasta una competición global. DoorDash ha fichado a Ronaldinho, la leyenda brasileña cuya habilidad, alegría y creatividad definieron a toda una generación y siguen inspirando a aficionados y jugadores de todo el planeta. Juntos, DoorDash y Ronaldinho revivirán la magia que convirtió al astro brasileño en un ídolo mundial a través de una campaña digital diseñada para llegar a una nueva generación de hinchas y conectar con ellos dentro y fuera del terreno de juego. "Unirme a DoorDash para esta campaña fue especial porque me hizo recordar cómo comencé mi carrera: rebosante de ganas de divertirme con el balón y crear algo mágico. Para mí el fútbol ha sido siempre intentar lo imposible, hacer sonreír a la gente y compartir esa alegría con la afición —declaró Ronaldinho, quien ganó la Copa Mundial de la FIFA™ 2002 con Brasil—. DoorDash encarna ese mismo espíritu de conexión global y celebra el deporte y los sabores que nos unen a todos. Espero que los aficionados, tanto jóvenes como veteranos, sientan el mismo entusiasmo, ya sea desde casa o en las gradas". "Nos complace enormemente dar la bienvenida a DoorDash a la familia de promotores de torneos de la FIFA —afirmó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA—. La Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA unen a miles de millones de aficionados, y con esta colaboración crearemos nuevas formas que les permitan compartir el momento. La presencia de DoorDash en mercados locales y su enfoque en la conexión la convierten en la opción perfecta para nuestros torneos insignia".
"El fútbol no es solo un deporte, es el idioma universal del mundo que conecta vecindarios de todos los países y continentes —apuntó Kofi Amoo-Gottfried, director de Marketing de DoorDash—. La alianza con la FIFA nos permite cumplir este objetivo compartido y ayudar a los aficionados a disfrutar de cada partido a su manera. Los hinchas pueden pedir todo lo que necesiten en DoorDash, Deliveroo y Wolt, para llevar la experiencia del día de partido allá donde estén. Para nosotros es sencillo: el fútbol une el mundo, tal como hacen nuestras tres marcas".
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la mayor competición deportiva de una sola disciplina de la historia. Y por primera vez se celebrará en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. En 2027, la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ volverá a hacer historia en Brasil, primer anfitrión sudamericano del certamen.