DoorDash es nombrado promotor del torneo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

Como promotor oficial para recogidas y entregas bajo demanda, DoorDash ayudará a los aficionados a conectar con la energía y el entusiasmo de los torneos a través de una serie de campañas localizadas, activaciones digitales y experiencias comunitarias diseñadas para celebrar el espíritu global del fútbol. Y en lo que supone toda una primicia para un torneo de la FIFA, DoorDash también será la plataforma oficial de reservas en restaurantes a través de una nueva función de su aplicación, que permitirá a los aficionados de ciertas ciudades de Estados Unidos descubrir y reservar mesa en establecimientos locales para reunirse y ver los partidos del torneo. Esta alianza pone de relieve el compromiso de DoorDash para conectar a personas y comunidades a través de momentos compartidos, desde una celebración en el vecindario hasta una competición global. DoorDash ha fichado a Ronaldinho, la leyenda brasileña cuya habilidad, alegría y creatividad definieron a toda una generación y siguen inspirando a aficionados y jugadores de todo el planeta. Juntos, DoorDash y Ronaldinho revivirán la magia que convirtió al astro brasileño en un ídolo mundial a través de una campaña digital diseñada para llegar a una nueva generación de hinchas y conectar con ellos dentro y fuera del terreno de juego. "Unirme a DoorDash para esta campaña fue especial porque me hizo recordar cómo comencé mi carrera: rebosante de ganas de divertirme con el balón y crear algo mágico. Para mí el fútbol ha sido siempre intentar lo imposible, hacer sonreír a la gente y compartir esa alegría con la afición —declaró Ronaldinho, quien ganó la Copa Mundial de la FIFA™ 2002 con Brasil—. DoorDash encarna ese mismo espíritu de conexión global y celebra el deporte y los sabores que nos unen a todos. Espero que los aficionados, tanto jóvenes como veteranos, sientan el mismo entusiasmo, ya sea desde casa o en las gradas". "Nos complace enormemente dar la bienvenida a DoorDash a la familia de promotores de torneos de la FIFA —afirmó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA—. La Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA unen a miles de millones de aficionados, y con esta colaboración crearemos nuevas formas que les permitan compartir el momento. La presencia de DoorDash en mercados locales y su enfoque en la conexión la convierten en la opción perfecta para nuestros torneos insignia".