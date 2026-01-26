Visa será patrocinador mundial de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™

FIFA y Visa, socio habitual de la organización, se alían para impulsar el crecimiento y la visibilidad del fútbol femenino

Visa presentará los premios individuales más importantes de la competición, cuya fase decisiva se celebrará en Londres del 28 de enero al 1 de febrero

Encontrarán más información sobre entradas para este histórico torneo en FIFA.com/tickets

Hoy se ha confirmado que Visa, líder mundial en pagos digitales y socio de la FIFA desde 2007, será el patrocinador mundial de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™. Como parte del acuerdo de patrocinio, Visa presentará los premios a la mejor jugadora del partido tanto en las semifinales como en el encuentro por el tercer puesto y la final. La marca internacional también patrocinará la presentación del galardón a la mejor jugadora del torneo, premio que se entregará una vez concluida la final de la competición.

"Nos complace dar la bienvenida a Visa como patrocinador mundial de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA, una competición que reúne a los clubes campeones de cada confederación en un escenario realmente gobal —declaró Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA—. El torneo promete cambiar por completo la percepción que se tiene de esta disciplina, y estamos orgullosos de poder confiar en el compromiso que ha demostrado Visa con la innovación y el cambio en una época tan decisiva para el fútbol femenino".

"Para Visa es un orgullo ampliar nuestra larga colaboración con la FIFA con este apoyo a la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA —añadió Andrea Fairchild, vicepresidenta sénior de Estrategia de Patrocinio Mundial de Visa—. La nueva competición refleja el excelente momento que vive el fútbol femenino y la enorme capacidad que tiene para fomentar el crecimiento, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Por ello, nos llena de alegría llevar el futuro de este deporte a más personas".

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ marca el comienzo de un nuevo capítulo en el fútbol femenino de clubes. Por primera vez en la historia, clubes campeones de todo el planeta competirán por el título mundial y solo uno alzará el trofeo de campeón intercontinental.

Las semifinales, que tendrán lugar en el estadio del Brentford el miércoles 28 de enero, brindarán un magnífico espectáculo a los aficionados. En el primero de los encuentros, el campeón de la Concacaf, el Gotham FC estadounidense, se enfrentará a su homólogo de la CONMEBOL, el SC Corinthians brasileño. El partido dará comienzo a las 12:30 GMT (13:30 CET). A continuación, a partir de las 18:00 GMT (19:00 CET), el Arsenal Women FC inglés, vigente campeón de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, se verá las caras con el AS FAR marroquí, ganador de la última Liga de Campeones Femenina de la CAF.

El domingo 1 de febrero, la acción se trasladará al estadio del Arsenal, donde se decidirá el primer campeón intercontinental femenino de clubes. En primer lugar, el recinto acogerá el partido por el tercer puesto, que empezará a las 14:45 GMT (15:45 CET). Poco después, a partir de las 18:00 GMT (19:00 CET), se disputará el encuentro decisivo, que pondrá el colofón a una inolvidable primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™.