Stats Perform será el primer distribuidor mundial oficial de datos sobre apuestas y derechos de streaming de apuestas la FIFA, incluidos los derechos exclusivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los equipos Opta y RunningBall de Stats Perform recopilarán los datos oficiales de la FIFA y se los proporcionarán a los corredores autorizados de todo el mundo

El contrato contempla asimismo la distribución oficial a las casas de apuestas autorizadas de las transmisiones en directo de las competiciones de la FIFA, incluidos la Copa Mundial de la FIFA™, la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y miles de partidos de otros torneos de las federaciones miembro que emite FIFA+

Esta alianza refuerza el control, la transparencia y la supervisión de este ámbito, de conformidad con las recomendaciones internacionales

La FIFA ha anunciado hoy que ha seleccionado a Stats Perform, empresa pionera en IA y datos deportivos, para que sea su distribuidor oficial de datos sobre apuestas y derechos de streaming de apuestas, el primero de este tipo que tendrá el órgano rector del fútbol.

En el marco del histórico contrato plurianual que se suscribirá para ello, Stats Perform tendrá los derechos exclusivos de distribución de datos oficiales sobre apuestas y transmisiones en directo de determinados haberes de la FIFA, incluidos los 104 partidos de la edición ampliada de 2026 de la Copa Mundial de la FIFA™, la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2028™, la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2029™, las Copas Mundiales Femeninas Sub-20 de la FIFA™ de 2026 y 2028, las Copas Mundiales Sub-20 de la FIFA™ de 2027 y 2029 y las Copas Intercontinentales de la FIFA™ de 2026 a 2029, ambas inclusive. También se le conceden derechos exclusivos sobre apuestas respecto a miles de partidos por temporada de las competiciones de las federaciones miembro de la FIFA que emite FIFA+.

El diligente equipo RunningBall de Stats Perform recopilará en exclusiva datos oficiales de la FIFA relativos a apuestas y se los transmitirá de forma prácticamente instantánea a los corredores de apuestas deportivas autorizados para su modelización, comercio, liquidación y uso en las interfaces durante los partidos de las competiciones objeto del contrato. A su vez, el reputado equipo Opta proporcionará en exclusiva a las casas de apuestas estadísticas oficiales de los jugadores y otros datos, resultados en directo y seguimiento de los partidos.

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, lo explica así: "Estamos encantados de firmar este convenio con Stats Perform, líder mundial en el ámbito de los datos deportivos. Esta novedosa alianza va a generar muchas oportunidades de ofrecer productos oficiales en provecho del fútbol y sus aficionados".

Stats Perform también será el distribuidor oficial de transmisiones en vivo de partidos de la FIFA a los clientes de los corredores de apuestas deportivas autorizados de diversos territorios, lo que incluye la distribución exclusiva de las transmisiones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ a través de su galardonado servicio Bet LiveStreams, mejorado mediante IA.

La División de Integridad de Stats Perform prestará además apoyo al Departamento de Integridad de la FIFA en cuanto al contenido de las federaciones miembro que emite FIFA+ objeto de esta colaboración.