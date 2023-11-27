FIFA y Netflix Games presentan FIFA World Cup: Launch Edition en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

FIFA World Cup: Launch Edition se estrenará de forma exclusiva en Netflix Games el 11 de junio y coincidirá con el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las aficionados podrán jugar con cualquiera de las 48 selecciones participantes en los 16 estadios de la competición utilizando el móvil como mando

El juego está incluido de forma gratuita en la suscripción a Netflix Games, lo que ofrece a los seguidores una forma fácil y accesible de interactuar con el Mundial

Tal y como adelantó la FIFA en un reciente comunicado sobre su nueva estrategia de fútbol digital, el órgano rector del fútbol mundial y Netflix Games buscan acercar la Copa Mundial de la FIFA™ a los aficionados a través del juego FIFA World Cup:Launch Edition, una novedosa experiencia de fútbol digital.

Creado para plasmar la emoción, intensidad y atractivo universal de la mayor competición de un solo deporte del planeta, FIFA World Cup:Launch Edition brinda a los aficionados una experiencia de simulación ágil e intuitiva, apta para jugadores de todos los niveles, que les permitirá saltar al campo virtual y escribir su propia historia mundialista a partir de la jornada inaugural de la competición.

Disponible de forma gratuita para suscriptores de la plataforma en Netflix Games, el juego permite liderar a cualquiera de las 48 selecciones que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™, competir en los 16 estadios y dirigir a los más de 1200 jugadores que participarán en el torneo.

El juego es un ejemplo más de la renovada estrategia de fútbol digital de la FIFA, que busca facilitar el acceso al fútbol en sus distintas modalidades y a la Copa Mundial de la FIFA™ a aficionados de todo el mundo.

En el caso de FIFA World Cup:Launch Edition, el móvil se convierte en mando y el televisor, en terreno de juego. Para jugar, basta con acceder al juego en una televisión inteligente, escanear el código QR con el móvil y saltar al césped virtual. No es necesario haber jugado antes a videojuegos: este título permitirá a aficionados de todos los niveles sentir la emoción de marcar un tanto decisivo en un Mundial.

FIFA World Cup: Launch Edition se ha concebido para brindar una diversión ágil e intuitiva, y permite que hasta cuatro jugadores se enfrenten entre sí con independencia de su grado de experiencia. Tanto si buscan recrear los momentos más legendarios de la competición como si quieren reescribir su historia, los seguidores podrán saborear toda la emoción del torneo masculino por excelencia de la FIFA en un formato sencillo e intuitivo.

Esta primera entrega del juego, que se inspira en el comienzo de un partido del Mundial, ha puesto el foco en la jugabilidad inmediata y de fácil acceso, pero no es más que el principio. Próximamente, FIFA World Cup recibirá actualizaciones que añadirán profundidad y nuevas funciones al juego.

Este estreno refleja el compromiso de la FIFA por estudiar nuevas formas de conectar con los aficionados y ampliar la interacción con el fútbol más allá de los terrenos de juego. Al unir la proyección internacional de la Copa Mundial de la FIFA™ con la accesibilidad de Netflix Games, FIFA World Cup: Launch Edition permite a los seguidores rendir homenaje a la competición y sentir que forman parte de ella.