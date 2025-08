Los FIFA Fan Festival™ de Australia y Aotearoa Nueva Zelanda contarán con la presencia de estrellas locales

Los amantes del fútbol podrán conocer a fondo la historia de este deporte en la exposición especial «Calling the Shots: Faces of Women’s Football» del FIFA Museum, por cortesía de Hyunday, en Sídney; en la exposición temporal «The Rainbow of Shirts», en Auckland; o en la muestra fotográfica «Past Champions through the Years», ubicada en el resto de ciudades anfitrionas.