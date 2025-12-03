LEGO Group y la FIFA regalan a la afición la oportunidad de construir el trofeo más codiciado del fútbol

Las dos entidades han anunciado una colaboración de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La colección LEGO Editions presentará una réplica a tamaño natural del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ hecho completamente de piezas de LEGO, que ya se puede reservar aquí

El anuncio llega a tan solo dos días del ansiado sorteo final de la competición, que tendrá lugar en Washington, D. C. este viernes

La FIFA ha anunciado una iniciativa sin precedentes junto con la empresa LEGO Group de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La innovadora colaboración busca trasladar aún más creatividad y diversión al mundo del fútbol con una iniciativa para aficionados de todas las edades y todos los rincones del planeta.

El anuncio se produjo en un momento de máxima expectación ante la gran cita mundialista, la más importante e inclusiva de la historia de la competición. Representantes de las 42 selecciones ya clasificadas y de las 22 que todavía se disputan las últimas plazas acudirán este viernes 5 de diciembre a Washington, D. C. para asistir al sorteo final, que se celebrará a las 12:00 (hora local).

La colaboración entre la FIFA y LEGO Group es un auténtico sueño para entusiastas del fútbol y de la conocida marca de juguetes. Esta nueva alianza debutará con una réplica del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ de la colección LEGO Editions, que ya se puede reservar.

Por primera vez en la historia, la afición tendrá la oportunidad de construir su propia réplica a tamaño real del trofeo más legendario y reconocible del mundo del deporte, una iniciativa que llevará la magia del torneo a sus hogares.

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, lo explicaba así: "Estamos encantados de anunciar esta colaboración sin precedentes con LEGO Group. LEGO es una de las marcas más estimadas y emblemáticas del mundo, por lo que se trata de la sinergia perfecta: al unir fuerzas, podemos ofrecer a aficionados de todo el mundo la oportunidad de construir su propia versión del galardón deportivo más prestigioso del planeta, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Es la primera vez que la FIFA y LEGO Group colaboran en un proyecto como este. Con el Mundial más importante e inclusivo a la vuelta de la esquina, esperamos que los seguidores aprovechen la oportunidad de disfrutar del espíritu de la competición de fútbol por antonomasia y que se lleven un pedacito de este emblemático torneo a sus casas".

El set del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ de LEGO Editions se pondrá a la venta en marzo de 2026. La figura constará de 2842 piezas de LEGO, entre las que destaca la mayor cifra de piezas doradas jamás incluida en un juego de LEGO.

Además de su valor como artículo de coleccionista, el set incluye una placa impresa bajo la base del trofeo con todas las selecciones que han levantado la copa en su formato actual, es decir, desde 1974. En la parte superior del trofeo, una pequeña tarjeta extraíble esconde una escena secreta. Oculto en este compartimento se encuentran el logotipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y una figura exclusiva con la marca de la competición levantando una miniatura del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, lo que hará las delicias de la afición.

Julia Goldin, directora de Producto y Marketing de LEGO Group, añadió: "La marca LEGO siempre ha sido sinónimo de creatividad y ha servido de inspiración para personas de todas las edades a través del juego y el placer de la construcción. Colaborar con la FIFA en una iniciativa para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ supone una oportunidad increíble de rendir tributo a la competición más emblemática del planeta y a las pasiones que despierta. El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ es un símbolo universal de éxito y unidad. Ahora, aficionados de todo el planeta podrán disfrutar de la emoción que despierta el galardón, pieza a pieza, al más puro estilo LEGO. Esto es solo el principio de nuestra colaboración, y estamos encantados de reunir a familias y seguidores de todo el mundo en torno a este innovador homenaje al fútbol, a la imaginación y a uno de los símbolos más legendarios del deporte".

Roberto Carlos, que conquistó el trofeo con Brasil en 2022, reflexionó sobre el valor sentimental que tiene la copa para los seguidores.

En palabras del mítico excarrilero: "Ganar la Copa Mundial de la FIFA fue uno de los momentos más increíbles de mi vida; jamás olvidaré lo que sentí al levantar ese trofeo. Sé que no lo habríamos logrado sin el apoyo de nuestra increíble afición, y sé lo que la copa significa para ellos. Ahora, con el juego del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA de LEGO, podrán crear su propia réplica y llevarse un poco de la magia a casa. No se trata solo de construir el trofeo, sino de compartir el amor por el fútbol con familiares y amigos".

A lo largo de 2026, LEGO Group seguirá presentando nuevos productos y experiencias para que todo el mundo pueda disfrutar de esta nueva gama. Tanto los entusiastas de LEGO como los aficionados al fútbol tendrán infinidad de ocasiones de construir, jugar y compartir su pasión por el deporte rey en multitud de actos, como el FIFA Fan Festival™ o en acontecimientos especiales vinculados a la competición.